Luís Celeiro: “O Xacobeo’93 tivo enorme repercusión en Europa”

Luís Celeiro, director de Comunicación da USC, numerario da Academia Xacobea e vicepresidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago, ofreceu onte unha conferencia no marco das Xornadas Xacobeas 2021 que se están a celebrar ao longo desta semana no Casino. Durante a súa intervención, referiuse ao Xacobeo 93 pola súa importancia na economía, na cultura e no desenvolvemento social. “O 93 foi como o renacer do Camiño en tódalas súas vertentes, un dos proxectos máis relevantes da Galicia dos últimos anos. Foi o Xacobeo do emprendemento e do enraizamento das boas ideas”, destacou Celeiro, antes de referirse a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe como “o promotor e impulsor dun proxecto transversal que contribuíu ao desenvolvemento de Galicia e das comunidades polas que pasa o Camiño, motor para a dinamización económica, cultural social, sen esquecer os valores milenarios do fenómeno xacobeo”.

“O proxecto de Vázquez Portomeñe pasou, enseguida, a ser un proxecto de Galicia e, decontado, acadou a dimensión de proxecto de Estado, con enorme repercusión na Europa atravesada polo Camiño e no mundo Xacobeo, cun inmenso respecto ás características e condicións das persoas e dos pobos, ás crenzas e ás opinións”, incidiu.

Na terceira data das Xornadas Xacobeas 2021 tamén interviu o director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez, quen insistiu na idea de “encher de cultura os Camiños”. Xa hoxe, na xornada xacobea Hostelería Compostelana, haberá degustación de tarta de Santiago, por cortesía do Consello regulador da indicación xeográfica protexida Tarta de Santiago. Esta degustación faise con fin de por en valor o selo indicativo de calidade vinculado tanto a cidade como ao Camiño de Santiago.