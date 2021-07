Luz Casal canta en el Obradoiro con la Filharmonía

Santiago. Desde las 21:30 horas de este miércoles está teniendo lugar en Santiago, en la Praza do Obradoiro, la actuación de la artista gallega Luz Casal con la Real Filharmonía, que pueden ver aquí en directo. Cientos de personas se sorprendieron por la mañana con el ensayo del concierto. La artista gallega no dudó en interactuar con el público improvisado que la acompañó durante la preparación del espectáculo de esta noche. Entre los temas que se pudieron escuchar no faltó un clásico de la cantante de Boimorto, Negra Sombra.