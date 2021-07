Luz Casal, un concerto único no Obradoiro

A cantante Luz Casal inaugura a súa xira máis corta: hoxe celebrarase o primeiro e último concerto que a conforma. O evento, sen dúbida “especial” e con motivo das Festas do Apóstolo, terá lugar esta noite na Praza do Obradoiro, ás 21.30 horas.

A cantante actuará en compañía da Real Filharmonía de Galicia e os seus 53 músicos, dirixidos pola batuta de Paul Daniel, nun escenario de máis de vinte metros e nun lugar incomparable como é a praza do Obradoiro. “Después de este año y medio tan duro, por la pandemia, será una manera brillante, espero, o al menos es lo que vamos viendo en los ensayos, de aligerarnos un poco de tanta pesadumbre, de tanta preocupación”, explicou a vocalista galega en declaracións a Efe.

E, sobre todo, será especial pola conta da compañía. O máis parecido que fixera ata a momento, conta Casal, foi moito antes da crise sanitaria, nun concerto benéfico en Madrid coa banda sinfónica municipal de Madrid, a favor da Fundación Acción Social pola Música. Aínda así, “esto tiene otro carácter”, di.

Promete a cantante que este recital impresionará a súa audiencia, pois conta con cancións arranxadas especificamente para a ocasión; repasando os temas máis emblemáticas do seu repertorio e que, como repite sen ocultar a emoción, foron escollidos especialmente para este único e irrepetible día.

“Desde hace tiempo, pero sobre todo desde la última semana, mi vida gira alrededor de estas canciones, de las sonoridades diferentes... No hago otra cosa más que pensar en trabajar”, comparte Luz Casal, que di sentirse emocionada con máis de sesenta compañeiros “rodeándome” enriba do escenario.

Por suposto, aínda sendo este un oasis para a artista, despois dun ano como o que vivimos, o concerto non poderá ser como os de antes da pandemia. A vocalista —orixinaria de Andavao, Boimorto— comezou a súa carreira musical hai corenta anos, na década dos oitenta, pero sempre hai lugar para novas experiencias e sorpresas. “Tenemos unas restricciones. Hacemos lo que nos piden, como no podía ser de otra manera. Pero hemos conseguido que la gente tenga ese otro acceso directo. Estamos muy metidos en el ajo”, bromea Casal.

As restriccións ás que se refire son o aforo limitado de 1.200 persoas que haberá na praza do Obradoiro, que non se compara coas audiencias multitudinarias ante as que Casal adoita actuar. Porén, para aqueles que quedaran sen entrada, haberá unha retransmisión por streaming que permitirá desfrutar da actuación de Luz e mais da Filharmonía.

Como ela mesma sinalaba, a cantante e compositora fará un percorrido por algúns dos seus temas máis populares, desta ocasión arranxados por César Guerrero. Soarán cancións como Historia de un amor, Entre mis recuerdos, No me importa nada, Un nuevo día brillará, Besaré él suelo, Te dejé marchar ou Pedazo de cielo, entre moitas outras.

Hoxe será o segundo día das celebracións do Apóstolo, que comezaron onte tralo pregón de Cantigas e Agarimos. As portas do concerto abriranse unha hora e media antes, a partir das 20.00 horas. Despois deste breve directo co que chega a Compostela, Luz volverá ós escenarios tras a publicación do seu novo álbum, cuxa data de lanzamento está prevista para o ano que vén.