Luz verde a la plataforma logística con el encargo de gestión pública a Uninova

Santiago. Tras la reunión con la propiedad y teniendo en cuenta la postura mostrada por las asociaciones comerciales y de hostelería del entorno, el Concello espera avanzar durante este mes de abril el proyecto del Peleteiro. En rueda de prensa, el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo quiso agradecer a a En Rede, Santiago Centro y Comercio Punto Compostela su compromiso con este plan.

En este sentido, las organizaciones apuntaron su compromiso a acatar la decisión mayoritaria, con la misión de que se lleve a cabo el plan cuanto antes. “Todos coinciden e entendemos que estamos ante unha oportunidade clara de despexar todas as dúbidas e acabar co que sería, se non actuamos, un criadeiro de ratas”, puntualizó.

Por este motivo, tiene claro que la voluntad es la de impulsar una actuación que será “articuladora e potenciadora do Ensanche compostelán”. Asimismo, considera que respecto a los vecinos (Raigame) existe un cambio de postura positivo, unos avances que espera que se encaucen próximamente.

Por todo ello, apuntó, durante el mes de abril, el plan para el antiguo colegio entrará en una fase decisiva, en la que se tratarán las diferentes posibilidades. La del Plan Xeral, la única que cuenta con valor legal a estas alturas; y la cuarta y quinta, que se diferencian básicamente por la ubicación de la plaza, y que cuentan con el beneplácito de la declaración ambiental.

Como paso previo, tras el encuentro llevada a cabo con la propiedad, adelantado por EL CORREO GALLEGO, este próximo lunes, el alcalde se reunirá con las asociaciones comerciales y la vecinal, mientras que el martes hará lo propio con los mismos involucrados, pero sumando el resto de las restantes fuerzas políticas de la corporación local. Todo ello con la misión de mantener informados correctamente a las partes implicadas, dada la importancia del asunto.

A partir de ahí, Sánchez Bugallo confía en avanzar hacia un desbloqueo de la situación actual, puesto que se trata, remarcó, “dunha decisión da corporación ao completo”. Para ello necesitan “do compromiso de todos”, por lo que espera que las reuniones se hagan “sen resquemores do pasado e só pensando nos cidadáns de Compostela e, sobre todo, do Ensanche”. ecg