Luz verde á reforma e rehabilitación do Derby

SANTIAGO. A Comisión Asesora do Patrimonio Histórico informou favorablemente, entre outros asuntos, a fase once de despregamento de rede de fibra óptica na Cidade Histórica; e a ocupación de vía pública, coa colocación do palco, na Praza do Obradoiro, para a celebración do concerto do Festival da Luz, que terá lugar o día 21 de xullo, no marco das Festas do Apóstolo. O Proxecto de infraestutura de telecomunicacións para o despregue de Rede FTTH Orange/Jazztel na cidade histórica de Santiago de Compostela. Fase 11, que conta cun orzamento de execución material de 17.426,58 euros, abarca as seguintes rúas: Rúa de Rodrigo de Padrón 3 e Rúa de San Clemente 13; Quinteiro da Rúa de Valle Inclán, Costa de San Domingos e Rúa das Rodas; Carretas (núms. pares); Pexigo de Abaixo, Pexigo de Arriba, Entrepexigos, Rúa da Ensinanza (núm. 5 a 13) e Ruela do Pisón. O obxectivo, segundo o proxecto presentado, é dar cobertura ao 100% os posibles usuarios existentes no ámbito, evitando así a necesidade de futuras ampliacións. Por outra banda, tamén se deu luz verde, aínda que con condicións, á reforma e rehabilitación do café-bar Derby, que conta cun orzamento material de 65.000 euros. O pasado mes de xuño, Estrella Galicia anunciou que converterá o local nunha cervexaría da liña de negocio Morriña. ECG