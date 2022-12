Luz verde a un plan a longo prazo para mellorar o estado actual da zona rural

Santiago. O Pleno do Concello de Santiago deu onte luz verde á aprobación do Pacto polo Rural, un documento que recolle unha serie de accións concretas a implementar entre o 2023 e o 2030 co fin de mellorar o estado actual do rural municipal. Tamén se aprobou o proxecto para a renaturalización, mellora da biodiversidade e consolidación da infraestructura verde da Cidade de Santiago, entre Sar e Sarela.

Na sesión plenaria, todos os partidos municipais votaron a favor da aprobación do Pacto polo Rural, que materializa o compromiso conxunto ao respecto das “accións mínimas a levar a cabo no rural de Santiago nun horizonte temporal de 8 anos, superando así os períodos de catro anos das lexislaturas e os tempos electorais, co fin de garantir a estabilidade mínima precisa”.

Este documento, proposto a iniciativa da Federación de Asociacións Veciñais do Rural (Ferusa), fixa como un dos obxectivos prioritarios o de “solventar as carencias en servizos básicos e asegurar a conservación e mantemento da rede viaria” empregando os fondos POS da Deputación da Coruña e fondos propios. ecg