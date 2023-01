Luz verde ao expediente de licitación para a colocación de postos durante as festas

ASCENSIÓN E APÓSTOLO. A Goberno Municipal deu luz verde onte ao expediente de licitación denominado Autorización para a ocupación de vía pública para colocación de postos de atraccións na Alameda durante as festas da Ascensión e do Apóstolo, e acordou abrir un procedemento aberto de adxudicación, establecéndose un canon mínimo de 219.180 euros. Aprobouse ademais, a licitación do Servizo SaS (software como servizo) de interconexión de rexistros (SIR) entre o Concello de Santiago de Compostela e o resto de Administracións Públicas. A Xunta de Goberno Local celebrado onte en Raxoi tamén aprobou o gasto do concurso Decoración de Nadal veciñal do Concello de Santiago de Compostela” por importe de 2.000 euros.

E a solicitude dunha subvención de 10.000 euros á Deputacióin da Coruña para o mantemento da Escola Municipal de Música de Santiago durante o ano 2023. ECG