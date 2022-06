Luz verde del gobierno local a la recepción parcial para abrir ya la rúa Concheiros

La junta de gobierno local aprobó ayer la recepción parcial de las obras de reurbanización de la rúa Concheiros. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria que tuvo lugar a mediodía en el pazo de Raxoi, en la que el ejecutivo encabezado por Xosé Sánchez Bugallo acordó realizar una recepción parcial de los trabajos para poder abrir la calle a la circulación mientras se ejecutan los últimos detalles. Según ha podido saber este periódico, para que se materialice esta decisión solo faltaría que dé el visto bueno la viceinterventora del Ayuntamiento, una firma que podría producirse en las próximas horas. Una vez que se cuente con su bendición, la rúa dos Concheiros podrá abrir de nuevo a la circulación después de casi dos años.

Los últimos coletazos en la obra de Concheiros se extienden más de lo previsto, pero la semana pasada ya comenzó el pintado de toda la calle, con la delimitación de las plazas de estacionamiento, tanto para coches como para motos y bicicletas. También las marcas viales que fijan la velocidad en unos teóricos 20 kilómetros por hora, con preferencia para bicicletas y peatones. Otra cosa será el día a día, porque ese límite pocas veces se cumple en la actualidad.

La polémica nunca dejó de rodear las largas obras en esta calle. Al margen de los sucesivos retrasos, en muchos casos por nuevas incorporaciones al proyecto, tampoco logró la unanimidad la colocación de los bancos o, sobre todo, la apertura al tráfico con doble sentido de circulación.

Originariamente estaba previsto un solo carril, que a posteriori se decidió duplicar. Son muchos los vecinos que no entienden esta decisión, sobre todo sin haber encargado un estudio de movilidad específico para esta zona, y que sean los expertos quienes den su opinión. Y más aún cuando el tráfico no se resintió en el entorno durante los meses que lleva funcionando con un solo sentido. Recuperar los dos carriles, en opinión de muchos vecinos, supondrá una saturación de tráfico para la que la calle no está diseñada, con una estética semipeatonal a la que todos ya se han habituado.

Más aún después de la controvertida prueba de los autobuses urbanos, que se cruzaron milimétricamente rozando las aceras y a velocidad de peatón. Una situación que se repetirá a diario no solo con esos vehículos, sino con los de transporte de mercancías, por ejemplo.

Donde sí se ha tomado la decisión de dejar un solo carril por sentido es en Rodríguez de Viguri, con otra vía solo para el transporte público. Algo que refuerza aún más la idea de que en Concheiros debería haberse decidido lo mismo, en opinión de muchos vecinos.