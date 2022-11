Luz verde do Concello ás axudas dos ‘Bonos Corazón Compostela’

Santiago. A xunta de goberno local, reunida en sesión extraordinaria, aprobou a convocatoria de concesión das axudas do programa de dinamización e incentivación do consumo no comercio e hostalería local ‘Bonos Corazón Compostela 2022’; aos que se destinan 1.250.000 euros.

A finalidade do programa de ‘Bonos Corazón Compostela’ é doble. Por unha banda, incentivar a demanda axudando economicamente ás persoas consumidoras, así como fomentar o consumo no comercio e hostalería de Santiago. E, por outra, impulsar e fortalecer o sector comercial retallista e hostaleiro do municipio; dinamizar a actividade económica promovendo as compras de bens e servizos; e reducir o impacto económico da crise que afecta ao sector.

SOLICITANTES. A entrega e distribución dos fondos das axudas farase a través de Abanca, a entidade colaboradora seleccionada. Establécense tres modalidades de bonos, de 75, 50 e 30 euros, todos con IVE incluido. Todos están cofinanciados nun 40% polo Concello de Santiago e nun 60% pola persoa solicitante.

Cada persoa poderá solicitar e obter ata tres bonos, podendo escoller libremente entre calquera das tres modalidades de bonos dispoñibles, ou máis dun bono da mesma modalidade. Para a solicitude e obtención dos bonos, cada persoa usuaria deberá darse de alta na web https://www.bonoscorazoncompostela.gal, indicando a información requerida: nome e apellidos, localidade, DNI, contacto, etc.). O bono terá a consideración de “bono desconto” para as compras e consumos realizados nos establecementos adheridos. O importe irase reducindo ata o seu esgotamento, podendo imputarse a un ou varios actos de compra ou consumo.

O período de validez dos bonos será desde o día da publicación das bases no BOP, ata o 10 de decembro de 2022, ambos inclusive, salvo esgotamento previo do seu saldo. Rematado o período de validez, o bono non trocado caducará. A caducidade do bono leva consigo a perda da totalidade do saldo remanente non consumido, sen poder instar a súa devolución.

ESTABLECEMENTOS. Os establecementos que desexen adherirse ao programa “Bonos Corazón Compostela deberán rexistrarse a través da web https://www.bonoscorazoncompostela.gal, aportando os datos solicitados (nome, CIF, enderezo, contacto, etc.). A persoa autónoma ou PEME poderá adherir a máis de un establecemento comercial ou hostaleiro dos que sexa titular, sempre que se atopen en locais de negocio distintos. O prazo para adherirse ao programa abrirase o día da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e manterase aberto ata o vindeiro 30 de novembro. ECG