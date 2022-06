Luz verde preliminar para las acciones de mejora urbana y rural

El Ayuntamiento dio ayer luz verde inicial a la modificación de un expediente de crédito extraordinario por valor de 4.926.503 euros financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales del ejercicio de 2021. El fondo va destinado a financiar distintas actuaciones en los ámbitos urbano y rural, entre ellas las obras de reparación de la Plaza de Abastos o la reurbanización de las rúas Mallou y Nogueira, del entorno de Conxo y del barrio de O Sar.

La financiación se realizará con cargo a remanente líquido de tesorería para gastos generales (3.322.359,4 euros) y con nuevos ingresos (1.604.143,6 euros) procedentes de la enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Las financiaciones contempladas con cargo a este último apartado son 504.143,6 euros para las obras de reparación de la Plaza de Abastos, 500.000 para la reurbanización de las rúas Mallou y Nogueira y 600.000 para mejoras y reurbanización de los entornos de Conxo (300.000€) y del barrio de O Sar (300.000€).

Por otro lado, los restantes 3.322.359,4 euros serán distribuidos de la siguiente manera: 60.000 euros para el estudio de Porta do Camiño, Alameda y la Intermodal, 62.359,4 para obras de reparación de la Plaza de Abastos, 500.000 para la reurbanización de las rúas Mallou y Nogueira, 100.000 para la reurbanización y mejora de la accesibilidad en el barrio de Vista Alegre, otros 100.000 para la mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal en la rúa dos Vilares, 50.000 para la sala de usos múltiples de A Rocha, 350.000 para la tercera base de Basquiños, 50.000 para mobiliario del campo de la fiesta de O Castiñeiriño, 300.000 para mejoras y reurbanización en el contorno de Conxo (150.000€) y en el barrio de O Sar (150.000€), 100.000 para la rehabilitación de firmes en la rúa do Home Santo, rúa do Medio, rúa de Costa do Vedor y rúa de As Fraguas y su entorno; 50.000 para la intervención en el cruce de General Pardiñas-República del Salvador, otros 50.000 para la rotonda de rúa do Hórreo, 400.000 para el proyecto de humanización del eje de entrada Sur en las rúas do Restollal y de Amor Ruibal (200.000), y para el de entrada Norte, en las rúas do Cruceiro da Coruña y de San Caetano, 300.000 para la vía verde, 450.000 para la renovación de parques infantiles del barrio de O Avío y Alameda, 150.000 para la mejora del acceso peatonal y seguridad viaria de la rúa de los Vilares, y 250.000 para la señalítica informativa de la toponimia del ámbito rural.