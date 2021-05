Madres, desmadres... y otros ayes

¿Ser madre compensa? Es uno de tantos reclamos que acaparan la atención para recordar, al iniciarse cada mes de mayo tras un abril casi siempre pasado por agua, que ha llegado el “Día de la Madre”. Aun así, bien se ve que el sentido real de esta celebración, tan ligada a la maternidad y, asimismo, tan mariana, se va desvirtuando bajo el empuje del consumismo y el controvertido y complejo viraje del rol de la mujer en la sociedad actual.

Si, a simple vista o toque de oído, ese eslogan sirve de mera propaganda, para hacer que se sientan felices esperando el boleto de lotería, o ese frasco de colonia (tanto monta monta tanto), es frívola pregunta o, mejor diría, retórica de manual, aunque vaya unida a un fin solidario u a otra idea de más calado.

Dejando ya bombardeos invasivos y festejos deseados u obligados, ante el Día de la Madre además de regalar por regalar, festejar por festejar se podría aprovechar para ir un poco más allá.

Ya nos hemos habituado, quizás sin darnos cuenta, a comenzar cada jornada con una celebración (festiva, recordatoria, reivindicativa, rememorativa, y demás ‘ivas’) a lo largo de todos los días del año. Incluido el de la Marmota, con todo respeto sea dicho, que, no entrando en honduras, solo el nombre produce guasa.

Tantos días “D” ya no caben en el calendario ni hay agendas que los registren. Cada gremio, pueblo o nación tienen su patrón, cada santo/a su dies natalis, cada familia sus aniversarios. Se impone hacer selección para, en el mejor de los casos, no exponernos a quedarnos sin el trozo de pastel o sin votivos rezos piadosos, o llegar tarde a esa tan concurrida concentración en la que si uno no figura ya parece que no es tal.

¿Por qué elevar a extraordinario lo que ya en lo más ordinario y cotidiano -no por eso anodino- tiene todo su sentido? ¿Cuántas veces oímos o decimos “madre no hay más que una”? En efecto, lo sabemos, y lo mismo se podría decir del padre, del abuelo Pepón o de la tía Juanita. Todos son únicos y forman parte de la vida, de la historia, del ser y el estar, e incluso del modo de actuar o del propio acento en el habla de cada uno. Y eso ¿hay que celebrarlo de un modo singular un día del año impuesto en un calendario oficial y predeterminado? Si eso hace despertar conciencias, todo sea para bien. Si es para entregarle o mandarle por whatsapp el supuesto agraciado boleto de lotería, triste ventura.

No es lugar para plantear las bondades/pesares de ser madre o padre, si compensa o no ser progenitores. La palabra “compensa”, en sí tiene un deje materialista/mercantilista, chocante en un contexto que es la pura entraña de lo contrario: humanismo/altruismo. Ser transmisores de la Vida (escrita en mayúsculas) es cooperar a un bien. Es una dádiva.

En este sentido, todo “compensa” en la vida, sin negar que todo tiene su cara y cruz, su lado bueno y malo, sus sombras y luces.

¿Cuántos hijos -que todos lo somos- podemos responder negativamente a si nos “compensa” ser hijos? La valoración será dispar, pero nadie puede negar la evidencia: gracias a esa donación, somos, existimos. Ergo, eso ya compensa, aunque la vida no esté exenta de espinas por muchos ramos de rosas que nos regalen o vendan.

Querer sopesar todo en balanzas es algo casi inherente a nuestra forma de actuar diario. Quizás más ahora, viendo continuas esquelas y sepelios, o mirando a tantas personas mayores (pregunto: ¿a qué edad se da el salto a ese escalafón?) más propensas a pensar que ya están en bandeja de salida o injustamente abocadas a plantearse vilmente si les ha compensado vivir, para al fin dejarnos un mundo tan caótico y distante, tan poco alentador. Caer en la trampa es tentador. Casi viene dado.

Compensar, compensa y recompensa. Sin limitaciones de fechas ni significadas fiestas domingueras. Dar sin buscar retribuciones, ya sea de madres o padres a hijos, entre amigos y conocidos o hacia personas que ni saben que existimos.

En este “maio longo, todo cuberto de rosas, para algús telas de morte, para outros telas de vodas”, con sus flores y velorios, pensar en compensar es inversión segura, si es que se quiere sacar tajada en términos gananciales.

Más se recibe a cambio, aunque no es el fin prioritario. Bien lo saben muchos. Así que, a poco que pensemos, algo nos saldrá del corazón o la mente y, si no, preguntemos a quienes viven maratonianas jornadas incapaces de abarcar en sus horas -siempre limitadas- sus desvelos ante el tan des-compensado y des-madrado quehacer de su -¡y nuestro!- día a día, sea lectivo, festivo o feriado.