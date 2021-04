D. JOSÉ, como coloquialmente iniciaba o despedía uno de nuestros frecuentes encuentros, te has ido, simplemente te has marchado con naturalidad como una continuidad más de un quehacer habitual, como un hasta luego. Así es, hasta pronto Pepe.

En la inmensa suerte que me ha acompañado en la vida, conocer y disfrutar de José Carro, es y ha sido todo un emotivo, imborrable y singular privilegio. Eterno, cariñoso y fiel amigo, maestro en humanismo y humanidad, generosidad personificada, solidario en el saber y el hacer, entusiasta sin límites en todas las facetas de la vida, vida que vivió y trasmitió con alegría y sana intensidad.

Como compostelano y contemporáneo fue lo más natural conocer a Pepito Carro, compartir juegos, aventuras, inquietudes y las habituales e inocentes trastadas en la década de los 50 de 1900. Compartir aulas en Peleteiro, en la Facultad de Medicina. Compartir una profunda y sincera amistad, actividades profesionales de múltiples facetas, sueños, proyectos y diversos anhelos o, simplemente, un rato de charla, fue una gratificante y permanente constante.

Pepe pasó de Pepito a D. José siendo siempre el mismo. Pepito, Pepe, no sé si alguna vez fue José o si ya pasó a ser D. José y, por supuesto, Doctor, Profesor, Ilustrísimo y Excelentísimo. Cubrió todas las etapas de la vida con intensidad a la vez que con solemnidad como a él le gustaba hacerlo todo. Siempre referencia y con natural liderazgo como recordaba Xosé Luis Bernal al frente del ejercito del Toral. Pepito mostraba ya lo que serían sus más fuertes pasiones, La Historia, nadie como él contando “historias”, posiblemente inducido de las fuentes de la ciencia y de la biblioteca de su tío el canónigo e historiador D. Jesús Carro, y La Anatomía, esta última era la razón de aquellas escapadas a cazar ranas o “arneirones” (grandes lagartos), a lazo en el Bosque de La Condesa, con los que practicábamos los inicios de la técnica de disección emulando a Herófilo y a Galeno. Anatomía humana, Antropología Anatómica, Historia de la Medicina, Historia de Compostela, de las Peregrinaciones, de La Catedral, Historia del Arte... Ciencias a las que dedicó con pasión toda su vida, siempre con la fuerza y la ilusión de un comienzo. Siempre disponible, emprendedor, colaborador, participante, maestro, entregado, generoso, desconocía el vocablo no. Momentos especiales hemos compartido en la Fundación Ad Qualitatem, en Previsión Sanitaria, en Asomega, en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia... Te necesitábamos en el Premio A fonte Limpa de Asomega en recuerdo de La Escuela Médica Compostelana que tú tanto has estudiado y difundido. Hace apenas 15 días me enviabas tu artículo sobre el Coco y la Coca bailando en el Altar Mayor ante el Apóstol, publicado en nuestro querido EL CORREO GALLEGO.

Su aportación a las ciencias y a las artes no se quedó solo en eso. Dio impulso y vida a todo aquello que hizo y emprendió, dio vida al pasado, a nuestro tiempo y nos hizo partícipes del conocimiento y del amor por nuestro mundo de ayer y de hoy. Toda su actividad fue una constatación de la sentencia de Cicerón: Conocer el pasado, para entender el presente y preparar el futuro. “La historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la maestra de la vida...”.

Gracias Pepe.