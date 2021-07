Máis actividades lúdicas dirixidas ao público infantil

PROGRAMAS. O concelleiro de Políticas Lingüísticas, Rubén Prol, presentou onte dous programas que teñen como obxectivo a socialización en galego dos nenos e nenas, a través de distintas actividades lúdicas, todas elas de balde. Son Territorio Xogantín, destinado a menores de entre 6 e 10 anos; e Contos no parque, para a cativada de 3 a 6 anos. Territorio Xogantín ten como obxectivo ofrecer un tempo de socialización a través do xogo e do patrimonio lingüístico, no que a cativada interaccione nun ambiente en que o galego é a lingua de referencia. Por outra parte, supón unha alternativa lúdica para os nenos e nenas que permanecen na cidade durante o mes de agosto que permite tamén agasallar as persoas adultas responsables do seu coidado cun tempo libre para que poidan realizar as súas encomendas ou gozar da cidade. Desenvolverase de luns a venres, entre o 2 de agosto e o 3 de setembro, a excepción do 16 de agosto; entre as 11.30 h. e as 13.30 h.

En cada unha das xornadas poderán participar ata 20 nenos. O punto de encontro situarase na Praza 8 de marzo, convenientemente sinalizado. Ademais, Contos no parque desenvolverase durante o mes de agosto ao aire libre, no Parque de Bonaval, concretamente na plataforma dos arcos. Nesta actividade, hai limitación de prazas, polo que é necesario inscribirse previamente en reservas.gal. ECG