Máis de 600 especialistas participan no Congreso Europeo de Ecografía

SANTIAGO. O Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) acolle hoxe e mañá o Congreso Europeo de Ecografía Endoscópica EuroEUS 2002. Máis de 600 especialistas de todo o mundo reuniranse, xa sexa de maneira presencial ou virtual, nun encontro que, dirixido polo Servizo de Aparato Dixestivo da área Sanitaria de Santiago e Barbanza, abordará exploracións endoscópicas en directo, os avances máis relevantes en ecografía endoscópica diagnóstica e terapéutica. A ecografía endoscópica é unha técnica que permite o estudo do esófago, o estómago e o intestino delgado, así como de órganos tan importantes como o páncreas, entre outros. De feito, o desenvolvemento desta técnica supuxo un dos maiores avances recentes no diagnóstico precoz e o tratamento das enfermidades do páncreas. REDAC.