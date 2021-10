Máis de cuarenta expertos imparten en Santiago un curso especializado en construcción e rehabilitación

formación. A Fundación Laboral da Construción e o Consorcio de Santiago clausuraron no Centro de Referencia de Formación en materia de Rehabilitación de Pontepedriña de Arriba (Romaño) o Curso Superior de Especialización en Xestión de Obras de Rehabilitación dirixido a profesionais, técnicos e xefes de obras coa necesidade de adquirir ou ben actualizar os seus coñecementos en materia de conservación, restauración e rehabilitación. O acto contou coa participación da xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández, e de Diego Vázquez Reino, presidente da Fundación Laboral da Construción en Galicia. O Curso desenvolveuse desde o pasado 16 de abril no Centro de Referencia de Formación en materia de Rehabilitación de Pontepedriña, en Santiago. Máis de 40 expertos e profesionais de recoñecido prestixio integraron o panel docente, no que participaron 25 alumnos. Estruturouse en catro módulos; Xestión administrativa das obras de rehabilitación, xestión económica das obras de rehabilitación, materiais e técnicas construtivas en rehabilitación, e instalacións nas obras de rehabilitación, cunha duración de 300 horas (170 presenciais e 130 en teleformación) e estivo coordinado por Ángel Panero Pardo, arquitecto do Consorcio. A indispensable transformación das cidades no século XXI e os múltiples procesos de renovación que xa se están desenvolvendo nos centros históricos, nos núcleos rurais, nos ensanches, e mesmo, nas periferias, están a impulsar un cambio paradigmático na cultura urbana e no sector e industria da construción en Europa. Aproveitar as grandes oportunidades que para empresas e traballadores do sector se xeran neste contexto, require investigación, desenvolvemento do coñecemento e formación especializada para facer da rehabilitación e a renovación urbana, un gran tractor da economía local e do emprego cualificado e estable. ecg