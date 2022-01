Máis dun cento de rapaces no programa Concilia Nadal

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e o concelleiro de Educación, Rubén Prol, visitaron esta semana o Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes para coñecer de preto as actividades lúdico-educativa dirixidas á infancia no marco do Programa de Conciliación de Nadal. O pasado 22 de decembro deu comezo o Programa Municipal de Conciliación Nadal na Ludoteca de Fontiñas. Durante este período, este espazo permanecerá aberto de luns a venres en horario de 07.45 h a 15.00 h con fin de permitir ás familias que o precisan conciliar e aos nenos e nenas desfrutar do tempo de ocio con actividades especiais.

Así, o programa de actividades deste ano ten como fío conductor o libro Selva, de Marina Gibert. Ao longo de todo o período vacacional un total de 105 nenos e nenas participarán no programa de actividades divididos en grupos burbulla por idade co fin de evitar a propagación da covid. Todas as actividades e servizos ofertados son de balde. ECG