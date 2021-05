Máis zonas verdes no novo itinerario da rúa do Camiño Francés

Santiago. A Xunta de Goberno local celebrada onte no pazo de Raxoi deu conta onte do proxecto consistente na creación dun itinerario accesible, cunha pendente sempre menor do 6 %, cosendo as cotas superiores da Rúa do Camiño Francés co patio do quinteiro, na entrada do Camiño a Santiago. O itinerario nace na Rúa do Camiño Francés, aproveitado a pendente descendente da propia rúa. O primeiro tramo conecta a cota superior coa plataforma intermedia na que se atopa o patio do quinteiro existente, dando continuidade ao mesmo e resolvendo o problema que actualmente xera esta desconexión. Desta plataforma parte o seguinte tramo, que conectará coa cota existente ao leste da parcela.

A continuación empeza o tramo final, que dará continuidade ao percorrido situándose no nivel de rúa inferior da Rúa Valiño. Préstase especial atención aos encontros entre os itinerarios e os muros que salvan as diferentes cotas, empregándose un tratamento de parterres con zonas verdes de baixo mantemento para suavizar o impacto. O percorrido irá acompañado de vexetación autóctona e dunha iluminación sutil que creará un percorrido agradable e que pretende pór en valor a traseira do edificio, actualmente deteriorada. REDAC.