Malestar na Peregrina polo perigoso vial que atravesa a parroquia

“Os veciños fixeron un importante esforzo coa expropiación das súas propiedades e só queren un trazado digno por onde poidan pasear con seguridade”. Deste xeito, Borja Verea, presidente do PP de Santiago, destaca as queixas que lle trasladaron os residentes da parroquia de Santa María da Peregrina “polo perigoso deseño dunha das obras e infraestructuras máis importantes da zona, a ampliación e reforma da estrada provincial DP-7804, vial principal que atravesa a parroquia”, indicou Verea.

O presidente dos populares composteláns, acompañado por Evaristo Ben, concelleiro e deputado provincial, visitou a zona e reuniuse con representantes da asociación de veciños e con membros da plataforma creada para denunciar esta situación, como son José Antonio Domínguez Varela e Luis García Bello. Ao encontro tamén se foron sumando moitos veciños que expresaron “o seu malestar e cansanzo ante a falta de diálogo e solucións por parte tanto do Concello de Santiago como da Deputación da Coruña”, sinalan dende o PP.

“A ampliación e reforma da estrada principal da parroquia da Peregrina supuxo un importante esforzo para moitos dos propietarios do solo residentes nesta parroquia, que viron como foron expropiados terreos e superficies importantes das súas propiedades, incluídos peches e muros, e agora esixen que a reforma da estrada cumpra cos estándares mínimos de seguridade e que inclúa unha senda peonil diferenciada. A estrada DP-7804, ao seu paso pola Peregrina, é na práctica a vía principal onde teñen que convivir moitas vivendas cun intenso tráfico”, afirma Verea, quen incide en que “estamos falando do vial máis importante da parroquia e onde viven moitas familias con persoas maiores e rapaces”.

Pola súa banda o concelleiro e representante provincial Evaristo Ben insistiu “que o Partido Popular non vai permitir que o trazado non cumpra as expectativas dos residentes na zona e a ampliación non só ten que facerse canto antes, senón que se leve a cabo do mellor xeito posible”.

Dende a asociación e a plataforma tanto Jose Antonio Domínguez Varela como Luis GarcÍa Bello criticaron que “están xa cansos de insisitir tanto ao Concello como a Deputación Provincial da problemática existente, aportando solucións alternativas para a seguridade dos viandantes, sen obter, ata o momento, máis que escusas e negativas a introducir calquera tipo de cambio no proxecto”.

Tamén as dúas organizacións protestaron ante a “falta de información e de comunicación e achegamento da administración provincial e municipal cos veciños e veciñas e os seus representantes, xa que, a pesares de telo pedido en numerosas ocasións, en ningún momento ningún responsable político da Deputación Provincial se puxo en contacto con estas entidades para coñecer cales eran as súas preocupacións e demandas”, sinalaron.