Malestar por la ‘caza’ de sombrillas en San Lázaro

AVISOS. Algunos hosteleros mostraron en los últimos días un fuerte malestar con la actuación de la Concejalía que dirige Gonzalo Muiños, que “nos ha mandado a la Policía Local para controlar las sombrillas de nuestras terrazas”. El problema surge por las que todavía mantienen publicidad, que “sabemos que no son legales”. Pero los hosteleros entienden que “no parece el momento más oportuno para que el concejal mande precisamente ahora a los agentes a exigir que retiremos las sombrillas, cuando hay que hacer una fuerte inversión para comprar las nuevas”. Alguno de los hosteleros afectados habla de “300 euros cada una de las nuevas. Yo tengo ocho. ¿Me gasto más de dos mil euros justamente en estos momentos de fuerte crisis para nosotros?”. Los afectados insisten en que saben que tienen que cumplir la norma y no tener sombrillas con publicidad, pero no consideran que exigir ahora esto sea razonable. “Que nos dejen respirar”, concluyen.