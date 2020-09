Malestar por la tala de cedros en San Pedro

denuncia. La Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego denunció ayer a través de sus redes sociales la tala de cinco árboles en el barrio de San Pedro. La entidad subió varias fotos del proceso, en el que se veían los troncos cortados y las ramas tiradas sobre la calle. En la publicación se mostraron muy molestos por este tipo de acción. “Últimamente as árbores son unha molestia para os mandatarios. Hoxe foron cinco cedros na rúa do Medio, paralela a San Pedro”, señalaron. Esta asociación divulga el patrimonio gallego. ecg