Manifiesto a prol dos dereitos lingüísticos dos nenos e nenas xordas

sociedad. No día de onte, celebrouse o Día Nacional da Lingua de Signos Españolas. Con tal motivo, e na plaza do Obradoiro, deuse lectura a un manifesto nun acto organizado pola Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela ao que asistiron o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro; a voceira do BNG, Goretti Sanmartín; o concelleiro de CA Xan Duro; e o do grupo municipal popular Pedro Rey. Na celebración, a Confederación Estatal de Persoas Xordas reinvindicaron que “se garantan os dereitos lingüísticos das nenas e dos nenos xordos. Que vivan de forma libre e plena. Sen imposicións. Sen controversias. Sen que se lles faga elixir entre lingua de signos e a lingua oral. Porque como sociedade, temos a obriga de educar a unha infancia xorda feliz, sumando recursos e apoios e non restando”.