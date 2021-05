contra a fame. Este sábado 22 de maio, no claustro de San Martín Pinario (ao aire libre), de 12.00 as 13.00 horas, Mans Unidas organiza un obradoiro de papaventos, que rematará co lanzamento desde a praza do Obradoiro. Trátase dunha actividade para nenos de 8 a 11 anos, gratuíta, ata alcanzar un máximo de cincuenta participantes, que se irán admitindo a medida que vaian chegando ao lugar de celebración. Trátase de que os participantes lancen a súa mensaxe contra a fame e a desigualdade nos papaventos que fagan. Os interesados poden ter máis información no correo santiago@manosunidas.org. ecg