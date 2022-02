Mantense como único punto de test antíxenos o Auditorio Vidal Bolaño

ÁREA SANITARIA. Grazas á mellora da situación epidemiolóxica na área sanitaria e ao paulatino descenso da actividade nos 8 puntos de realización de test de antíxenos sen cita habilitados para persoas asintomáticas pola área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, desde mañá só se manterá como punto libre o instalado no auditorio Vidal Bolaño, no Campus Universitario de Santiago. Así, desde finais do pasado ano foron instalándose ata 8 puntos para a realización de Test de Antíxenos dirixidos a persoas asintomáticas nos que se realizaron ata onte 24.437 probas grazas ás que se detectaron 2.695 casos positivos. As persoas con síntomas compatibles con covid-19 continúan co mesmo circuíto asistencial, ben contactar co seu médico de familia ou dirixirse a un Punto de Atención Continuada segundo a súa sintomatoloxía. ECG