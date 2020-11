Maratón de lectura hoxe na Fundación Granell

literatura. Continuando co seu obxectivo de promoción e apoio á literatura, un ano máis a Fundación Eugenio Granell organiza hoxe o Maratón de lectura que, este ano, marcado pola pandemia, cambia a súa data tradicional do mes de maio a novembro, coincidindo así coa semana de celebración do aniversario do artista surrealista. Esta iniciativa adícase a Ricardo Carvalho Calero, dada a súa vinculación coa figura de Eugenio Granell, sumándose así á conmemoración do Día das Letras Galegas. Cóntase nesta ocasión, coa inestimable colaboración da Real Academia Galega. Eugenio Granell no seu libro Memorias de Compostela “visión orlada por estrellas, islas, árboles y antorchas”, relata como coñeceu a Carvalho Calero e o capítulo titulado Amistades comeza cun pequeno texto dedicado a el, di Granell: “De Carballo Calero no recuerdo el nombre, pero no se me borró el prestigio de su estampa. Me asombraba su dominio de un horizonte cultural que me imaginaba inabarcable”. Como todos os anos a xente pode achegarse ao Museo de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, a escoitar ou a participar lendo algún fragmento da obra do escritor seleccionado. Para facer máis doada a organización do acto, todos aqueles que desexen participar poden chamar aos teléfonos 981 572124 ou 981 576394 ou escribir ao correo electrónico: secretaria@fundacion-granell.org, indicando a hora á que lles gustaría intervir. Dadas as circunstancias que estamos a vivir por mor da COVID 19, seguiranse as instrucións sanitarias vixentes nese momento para a celebración presencial da actividade e, como novidade, abriuse a convocatoria para participar telemáticamente. Poderanse enviar as lecturas nun audio ou vídeo ao e-mail: secretaria@fundacion-

granell.org. A duración dos mesmos terá que ser de dous minutos, (o vídeo non poderá exceder os 50MG) e as solicitudes deberán vir acompañados dun consentimento para o seu uso público, que a fundación empregará sempre co obxectivo de difusión e promoción desta actividade. O prazo para a presentación deste material finalizará ao longo do día de hoxe. redacción