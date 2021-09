Marchas forzadas para la apertura al tráfico del nudo de Concheiros

A lo largo del día de hoy está previsto que se abra a la circulación el denominado nudo de Concheiros, la gran plaza que llevará el nombre de Exeria y que sustituirá el antiguo laberinto de tráfico que tenían que atravesar todos los peatones, entre ellos los numerosos peregrinos que accedían a Compostela a través del Camino Francés.

La circulación ya se había restablecido parcialmente, pero solo en sentido bajada, ya que los vehículos que circulaban por la avenida de Lugo hacia la de Rodríguez de Viguri tenían que desviarse en la nueva rotonda por el barrio de Fontiñas y circular por la rúa de Londres.

Un desvío que ya no será necesario a partir de hoy para alivio de los conductores y también de los vecinos del barrio de Fontiñas, que recibían un volumen de tráfico pasante considerable.

En las últimas horas se está trabajando a toda marcha en los últimos retoques, pintado de la señalización horizontal y colocación de los elementos necesarios para que los vehículos puedan atravesar por este núcleo, que supondrá una total transformación de la zona, y al que aún le quedan algunas fases para la conclusión de la obra.

La apertura supondrá un considerable alivio para un itinerario que también está afectado en la parte baja con la reducción del tráfico a solo dos carriles en el Hórreo a la altura de la nueva estación Intermodal.

Al igual que todos los proyectos que estaban en marcha cuando comenzó la pandemia, las obras de mejora e integración paisajística de las entradas del Camino de Santiago en la ciudad se vieron afectadas por la necesidad de aplicar estrictos protocolos de seguridad.

Los trabajos han consistido, en primer lugar, en la transformación del antiguo cruce, con numerosos carriles de circulación y pasos de peatones que obligaban a dar un rodeo, en una gran plaza verde de 6.000 metros cuadrados, prolongando las hileras de árboles que ya existían en la avenida de Lugo hasta el cruce con la rúa dos Concheiros. También se ha llevado a cabo una modificación de los carriles de circulación, para pacificar el tráfico, que se completará con una reducción de la velocidad.

Este nudo central contará además con una iluminación específica, una tira de luminarias colgantes, que servirá de guía del itinerario hacia el casco histórico, señalando al tiempo la prioridad con la que cuentan los peatones que cruzan entre los barrios de Fontiñas y Concheiros.

compactación. En cuanto a lo que son los trabajos en la propia rúa, que forma parte del mismo proyecto, pero que ejecuta el Ayuntamiento, ayer se realizaron pruebas por la tarde en el pavimento, y tras comprobar que el proceso de compactación no estaba completado, se acordó esperar hasta mañana para completar el proceso.

En principio, y si la lluvia lo permite, se volverá a trabajar durante la noche, pero sí no es así no se descarta actuar el mismo sábado. Mientras tanto, continúan las labores de hormigonado en otros puntos de la calle que no dependen de la meteorología.

A partir de la próxima semana está previsto comenzar a cubrir las aceras, un trabajo que se llevaría a cabo en horario diurno, pero que para ocasionar el menor perjuicio posible a la actividad comercial, se plantea llevarlo a cabo durante la tarde, concretamente entre las seis y las doce de la noche.

tubería. Donde también continúan avanzando los trabajos de reurbanización es en la rúa do Hórreo, donde ayer se produjo un incidente que dejó sin suministro de agua a los vecinos durante la mañana y buena parte del día.

En las labores de perforación para la sustitución apareció una tubería que supuestamente no estaba allí, y se produjo una importante fuga que fue necesario proceder a reparar antes de continuar. De momento se sigue actuando en la margen más próxima a la estación.