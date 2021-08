Marta Alonso presentou Dancin’Queen no antigo cemiterio de Bonaval

SANTIAGO. O obxectivo de Dancin’ Queen é gozar, recordar e contaxiar danza, da mesma maneira que o conseguen todas e cada unha das veces as cancións de ABBA. Marta Alonso Tejada presentou onte, no antigo cemiterio de Bonaval, a súa actuación Dancin’ Queen. O espectáculo, de menos de vinte minutos de duración, é un tributo a esa idea de conectar coa danza, dunha maneira divertida e polo puro pracer de bailar.

A actuación enmárcase no Festival C, que leva enchendo a cidade de espectáculos nas derradeiras semanas. O programa continuará esta noite con O que levamos nas maletas, de Magín Blanco, ás 18.00 horas no Parque de Bonaval: un espectáculo para tódolos públicos, especialment epara o infantil, onde os contos irán acompañados de cancións e curiosidade polas letras e as palabras, pola lingua e pola música.

Tamén hoxe terá lugar a proxección do filme Uppercase Print/Letra maiúscula (2020), no Paseo Central da Alameda e dentro do Cinema na rúa. Trátase dunha película ambientada na Romanía de 1981, onde o ditador Nicolae Ceausescu lidera un país comunista. A través da Televisión Nacional, encárgase de escribir a historia oficial do país. O Festival continuará durante todo o mes de agosto. X. F.