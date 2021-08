Marta Fernández-Tapias realiza la ofrenda al Apóstol

Santiago. Los navegantes de la Ruta Marítima Jacobea O Cabaleiro das Cunhas llegaron ayer a Compostela tras cinco intensas jornadas de navegación. Los últimos kilómetros, desde el Alto del Milladoiro, fueron recorridos a pie tras largar amarras el pasado sábado desde los pantalanes del Liceo Marítimo de Bouzas, con una decena de embarcaciones a vela y a motor. Iniciaron el recorrido hacia el norte, para arribar primero en Muros y después en Camariñas, antes de su llegada a la ciudad herculina.

Una vez en el Obradoiro, la comitiva fue recibida por la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, que actuó de oferente ante el Apóstol Santiago en la Catedral, en nombre de los peregrinos de O Cabaleiro das Cunchas, donde el deán José Fernández Lago tenía organizada una misa.

Durante la ofrenda, Marta Fernández-Tapias mencionó el motivo de la Ruta de O Cabaleiro das Cunchas: “Unha travesía marítima coa que rememoramos o último tramo da traslación dos teus restos a esta terra, referencia desde entón das esperanzas e os anhelos de milleiros de peregrinos que, coma nós, depositan ante ti tristezas, ledicia e mais anhelos, na procura dun futuro mellor”. La delegada de la Xunta hizo referencia a la universalidad del Camino: “Señor Santiago, a túa presenza aquí ten feito do Camiño a comunidade máis universal, integrada por un sentido único de pertenza de todos aqueles que cruzamos o Pórtico da Gloria na procura do destino final: o teu abrazo”.

Como no podía ser de otra manera, la pandemia también fue protagonista en las palabras de Fernández-Tapias: “A pandemia e as súas secuelas económicas son un tramo do noso propio camiño vital moi difícil de asimilar; un tempo que precisou, e precisa, de grandes esforzos sanitarios e económicos. Por este motivo, quero aproveitar a miña presenza aquí para pedirte, Santiago, a túa axuda: sigue, coma sempre, pendente de nós, das nosas familias e amigos, de todos os peregrinos; do mundo enteiro”.

Marta Fernández-Tapias finalizaba su plegaria rememorando al mindoniense Álvaro Cunqueiro: “Un se achega a Compostela como quen se achega a un milagre”, dijo. “E así o facemos nós, humildes peregrinos do Cabaleiro das Cunchas. Que así sexa”, en palabras de la Delegada de la Xunta de Galicia en Vigo.

Al finalizar la jornada santiaguesa, los peregrinos regresaron a Portosín, recuperando fuerzas para emprender las dos últimas etapas antes de llegar a Bouzas este domingo, la del sábado en A Pobra do Caramiñal y la dominical con la entrega de las compostelas y los diplomas, en las propias instalaciones del Liceo Marítimo.

La Ruta Marítima O Cabaleiro das Cunchas se inició el pasado 31 de julio y se realiza a través de la navegación en conserva no competitiva. ecg