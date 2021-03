Más administrativo que ‘morgue’: el nuevo Imelga complementará al actual

Primero fue el debate por la localización entre las propuestas que la Xunta puso sobre la mesa de Raxoi. Una vez solventado el obstáculo del parque Begoña Caamaño, tras una defensa acérrima de los vecinos de Fontiñas del que es uno de sus pulmones, parecía que la nueva ubicación elegida contentaría a todos. La Rúa Londres es el lugar en el que nacerá el nuevo Imelga pero, por un lado, sigue habiendo vecinos que no quieren demasiado cerca al Instituto de Medicina Legal de Galicia; y por otro, la función del nuevo inmueble no está aún demasiado clara.

La sede actual, en los Juzgados de Fontiñas, tiene una función meramente administrativa, en una ubicación útil, además, ya que el trabajo diario requiere de la coordinación con los servicios judiciales. Y es que el Imelga no solo investiga muertes sospechosas o violentas, ni se dedica exclusivamente a la realización de autopsias, sino que también hace peritaje de lesiones en personas vivas o peritajes psiquiátricos —entre 40 y 50 mil anuales—, o análisis relacionados con la genética.

Todo esto no se hace en Fontiñas, sino que el Instituto de Medicina Legal cuenta con un entramado colaborador que va desde las salas de autopsias de Conxo a los laboratorios del CHUS, con los equipos de diagnóstico por imagen, instalaciones de distintas funerarias, apoyo de la Facultade de Medicina y con la ayuda fundamental del Instituto de Medicina Legal, con base en Madrid. Todo ese entramado sería inmensamente costoso y difícil de sustituir en toda su plenitud en un único edificio. “E o máis importante, non teriamos a calidade na pericia que temos agora cos laboratorios de toxicoloxía, xenética e histopatoloxía que temos concertados”, explica el jefe de Patología Forense del Imelga, José Blanco Pampín.

¿AUTOPSIAS? La pregunta es entonces qué habrá en el nuevo Imelga. Parece aparentemente sencilla de responder. Sin embargo, las apariencias se quedan en eso. Según las declaraciones del vicepresidente primero, Alfonso Rueda, el nuevo Imelga tendrá laboratorios y también una nueva sala de autopsias muy vinculada a enfermedades de fácil transmisión.

Ante la pregunta de este periódico, desde la Dirección Xeral de Xustiza, dependiente de Vicepresidencia Primeira, se aclara que la nueva sede será fundamentalmente administrativa. Albergará también “instalacións complementarias para probas e análises forenses e para laboratorios, co obxectivo de centralizar nas novas instalacións algúns dos servizos que se están a facer na actualidade noutros edificios”. Si bien no se mencionan las salas de autopsias de forma explícita, se podrían englobar en esas pruebas y análisis forenses a los que se hace alusión. En todo caso, se deja claro que no sustituirá plenamente las instalaciones actuales ya citadas. Es decir, de tener, por ejemplo, un espacio dedicado a autopsias, liberaría solo parte del espacio de Conxo. En este sentido, Blanco Pampín incide en el elevado coste de tener salas de autopsias y laboratorios punteros, a los que habría que sumar el personal necesario, tanto forense como de vigilancia.

“Persoalmente, penso que sería máis oportuno e eficiente ampliar os convenios que temos. Permitiríase, por exemplo, facer probas de enfermidades xenéticas que detectamos durante as autopsias; ampliar tamén os convenios para ter resultados máis rápidos en probas de tóxicos e histopatoloxía para non depender tanto de Madrid, así como tamén aumentar persoal do Imelga. Con iso, teriamos xa bastante gasto e sería mellor que ter un novo edificio”, explica el jefe de Patología Forense. Es decir, su apuesta pasa más por mejorar lo que ya hay. “Ter uns laboratorios e unha sala de autopsia de calidade require unha inversión superior á anunciada e formación de persoas moi especializadas. É complicado substituír as probas que agora van a Madrid, xa que se necesitan equipos moi sofisticados que dificilmente están ao noso alcance”, añade, y aclara que no tendría sentido malgastar recursos en dos salas de autopsias distintas. La inversión anunciada por la Xunta ronda los 4 millones de euros. Para Pampín, estamos ante un proyecto faraónico difícil de trasladar a la realidad. “Facer unha sala de autopsias non é coller unha habitación, e veña”, incide el jefe de Patología Forense del Imelga.

REFORMAS PENDIENTES. A mayores, está pendiente un proyecto de remodelación de la actual sala de autopsias del hospital de Conxo, que implicaría la cesión de un espacio superior al actual. El esquema de la reforma se le encargó al propio Blanco Pampín, que ya había realizado otro en 2017, el cual había quedado en el cajón. La remodelación solicitada estaba muy vinculada a poder autopsias cadáveres con COVID, con todas las garantías de seguridad. Algo que chocaría con alguno de los anuncios realizados por la Xunta estos meses, que hablaba en febrero “de unas instalaciones donde prima la seguridad con las salas de autopsias de bioseguridad BSL3, para garantizar la protección del personal del Imelga en la realización de autopsias de víctimas de enfermedades de transmisión respiratoria”. El tiempo permitirá responder a la pregunta inicial: ¿qué habrá en el nuevo Imelga?