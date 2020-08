Más control policial por las ‘reuniones masivas’ en el parque Luis Pasín

Los vecinos del barrio de Santa Marta mostraron, una vez más, su malestar por las constantes aglomeraciones que se forman en la pista de skate situada enfrente del parque de Luis Pasín. “No cumplen las recomendaciones de las autoridades sanitarias ni tampoco respetan las distancias de seguridad. Además, la mayoría no usa mascarilla”, se quejan los residentes en esta zona de la ciudad. Es habitual que, sobre todo durante las tardes, varios grupos acudan a esta zona de ocio del sur de Santiago para practicar skate o jugar al vóley, con lo cual se forman a diario amplios grupos de personas. Antes las quejas vecinales, desde el Concello ya han incrementado la vigilancia y la Policía Local ya ha impuesto varias sanciones por no usar la mascarilla. La concejala Mila Castro afirmó ayer que es muy importante que se haga uso de los espacios verdes de la ciudad de una forma sensata, teniendo en cuenta la situación actual. “Es evidente que todos tenemos que mantener la distancia de seguridad y cumplir las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias”, añade la edila compostelana, que admite que se está vigilando la zona. Una medida, añade, que se extiende al resto de la ciudad. No obstante, incide en que “no hay motivo para la alarma” y que en las inmediaciones del parque Luis Pasín no se ha registrado ningún tipo de conflicto.

Sin embargo, los vecinos de este punto de la ciudad no comparten, en un contexto sanitario como el actual, que se lleven a cabo de forma diaria este tipo de concentraciones. “Es un escándalo lo que está pasando, más de 40 personas juntas, jugando, comiendo, e incluso bebiendo, en un espacio tan reducido como es la pista de skate que hay en la zona del parque Luis Pasín”, señala un vecino que reside en las inmediaciones, antes de añadir que el Concello debería tomar cartas en el asunto y limitar este tipo de concentraciones.

Asimismo, se queja de los constantes botellones que se celebran en el parque, donde, indica, también “se concentra mucha gente, especialmente los fines de semana, para beber”. Señala que esta dinámica incomoda a las personas que salen a pasear y a los vecinos de la zona que atraviesan el parque para ir al centro de la ciudad.