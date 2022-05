Más de 1.000 personas firman contra el centro logístico en Mallou

Santiago. La portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, señaló que su partido quiere manifestar “a súa solidaridade co vecindario da Casa Agraria que se opón á localización da Plataforma loxística de transportes de mercancías de Mallou, cando entregaron no Rexistro do Concello máis de 1.000 firmas de persoas residentes no barrio porque consideran que ese non é o lugar máis adecuado, nin houbo ningún diálogo co vecindario”.

Recordó que en esa parcela, donde el alcalde pretende instalar esa plataforma logística, estaba prevista una dotación con zona deportiva, parque infantil, usos sociales y de ocio, aparcamiento disuasorio y campo de la fiesta, a raíz de una iniciativa del BNG aprobada en Pleno.

“Non hai outras alternativas para localizar estas dotacións que estaban aprobadas en Pleno, e si que as hai para a Plataforma loxística de transportes”, explicó Goretti Sanmartín, a la par que asegura que el BNG votará en contra de la medida del PSOE y buscará otra localización alternativa para el centro. La asociación de vecinos emitió ayer un comunicado, tras hacer entrega de las firmas, en el que dicen ‘no’ a la ubicación del Centro Logístico de Mallou.

La portavoz municipal mantuvo un encuentro con los vecinos de Mallou, al que asistieron más de 50 personas afectadas por la elección de esta parcela para la Plataforma logística por parte del gobierno local del PSOE. v. álvarez