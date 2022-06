Más de 40.000 melómanos se dan cita desde hoy en el Monte do Gozo para vivir el gran festival del Xacobeo

Por fin ha llegado el gran día. Hoy, a partir de las tres de la tarde, empezarán a desfilar los primeros artistas contratados para protagonizar la tercera edición de O Son do Camiño y la música ya no parará —salvo en las horas de descanso— hasta altas horas de la madrugada del domingo. Tres jornadas completas de canciones, baile y mucha juerga, en las que más de cuarenta solistas y bandas nacionales e internacionales llenarán de ritmo el compostelano Monte do Gozo, donde previsiblemente se darán cita más de cuarenta mil apasionados de la música.

ACAMPADA. A primera hora de la tarde de ayer empezaban a llegar a Santiago los melómanos más impacientes, que se fueron distribuyendo —entre gotas de lluvia— por los diferentes alojamientos de toda la ciudad y en el propio camping del Monte do Gozo, que será el hogar de al menos cuatro mil personas, la gran mayoría jóvenes, durante los próximos tres días. El entusiasmo y las ganas de pasarlo bien se percibían en la cara de los recién aterrizados en la capital gallega, que estaban deseando poder celebrar un macrofestival como este con muchísima fuerza, después de dos años de silencio y clausura por culpa de la pandemia. La mayoría de los ocupantes del camping se fueron repartiendo por la zona low cost del recinto, mientras que el resto empezó a tomar posesión también del área de glamping, una zona premium que funciona casi como un hotel diseñado con lona.

¿HABRÁ PRECIPITACIONES?. Con el cielo nublado y un ambiente bastante bochornoso, entre los presentes se podía escuchar con cierta frecuencia la frase “ojalá no llueva”. Y si lo hace, que al menos no logre estropear ningún concierto. De momento, las previsiones del jueves no son demasiado malas, aunque el viernes y el sábado por la tarde podría caer algún chubasco. Por la noche podría pasar lo mismo, aunque todo indica que no serán grandes aguaceros. Las temperaturas, además, serán muy agradables (25º de máxima esta tarde, 29º mañana por la tarde y finalmente 20º el sábado, que será la jornada más inestable meteorológicamente según los cálculos de Meteogalicia).

PRIMERA JORNADA. Hoy actuarán los primeros cabezas de cartel del festival, como son Kase O, Jhay Cortez, Foals, C.Tangana y The Chemical Brothers. Todos estos ofrecerán su espectáculo sobre el escenario principal, llamado Xacobeo, pero no serán los únicos, pues Furious Monkey House darán el pistoletazo de salida al festival a las 15.00 horas en este mismo escenario. The Killer Barbies, Guadi Galego, Carlos Sadness, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Sen Senra y Boyanka Kostava les acompañarán desde el escenario Estrella Galicia, y un tercer escenario, llamado Paraíso, acogerá las actuaciones de Les Castizos y Gazzi (esta última, dividida en dos partes a lo largo de la tarde).