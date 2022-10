Más de cinco mil quinientas firmas en defensa de la función de las Viviendas de Uso Turístico

Santiago. La plataforma de Viviendas de Uso Turístico de Santiago de Compostela registrará hoy en el Pazo de Raxoi un total de 5.565 firmas en apoyo a su causa, tras la nueva regulación que obliga a los dueños de inmuebles bajo esta modalidad a cerrar sus puertas si no poseen la habilitación municipal, aunque si tengan la de la Xunta de Galicia.

En este sentido, entre los firmantes, señalan desde la asociación, se encuentran 1.185 hosteleros y pequeños comerciantes “que manifestan o seu apoio ao desenvolvemento do turismo na medida en que esta actividade supón para eles unha importante fonte de ingresos”.

Dentro de ese papel que juegan los visitantes en la economía local, el cual es conocido por todos, entienden que “as vivendas de uso turístico supoñen unha modalidade de hospedaxe que da resposta ás demandas de moitas persoas, que viaxan en familia e que non o poderían facer se tiveran que asumir o custo dun hotel”.

Así, consideran que esa diferencia en los precios por habitación, puesto que las VUT se han convertido en un tipo de alojamiento más barato, radica en un mayor gasto en las tiendas o restaurantes de la capital gallega, con el consiguiente beneficio para ellos.

“Os veciños de Santiago de Compostela e bisbarra coas súas sinaturas solicitan que o Concello legalice as vivendas de uso turístico que xa contan con licenza da Xunta de Galicia, porque o turismo supón unha importante fonte de ingresos para hostaleiros e comerciantes e isto deriva na promoción do emprego e no desenvolvemento económico da cidade. E tamén manifestan que cando viaxan en familia alugan vivendas de uso turístico, porque lles resulta unha opción de aloxamento máis económica que a dos hoteis, e sosteñen que cando o fan non molestan aos veciños”, remarcan.

En base a esta situación, critican la postura adoptada por Raxoi, la cual obligó a muchas viviendas de este tipo a dejar sin hospedaje en los meses de julio y agosto, los de mayor afluencia de viajeros, a clientes que ya la tenían alquilada con anterioridad.

Por ello, los caseros, tras las reuniones mantenidas con los partidos políticos de la oposición, así como con diferentes asociaciones de hosteleros y comerciantes, solicitan al grupo de gobierno “que faga unha demostración dese ‘sentido común’ do que presume e se sente cos representantes do colectivo, como fixeron sempre que foron requiridos os outros grupos políticos da corporación, para chegar a un acordo”.

En esta línea, destacan, siguen sin recibir respuesta a la petición de una entrevista con el alcalde para abordar este tema. Con todo, esperan enfrentar posturas en el debate que tendrá lugar el próximo lunes 24 de octubre en el Club Financiero. En esa mesa redonda, a la que fueron invitados, pretenden mostrar su realidad, en un encuentro en el que estarán los representantes de las diferentes formaciones políticas.

“O colectivo agradece a invitación e manifesta que quizais un debate similar debería ter sido promocionado desde o Concello con anterioridade. Con el non estariamos na situación que nos atopamos e que resulta prexudicial para todas as partes”, concluyen.

Teniendo en cuenta su predisposición, enfatizada durante la última asamblea realizada en el Centro Cívico de Santa Marta el pasado viernes, quedará por ver lo que sucederá en la cita de la próxima semana, puesto que, del mismo modo, la postura de Raxoi hasta la fecha también ha sido muy clara. b.fdez.