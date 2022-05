Más de doscientos procesos judiciales en marcha por el debate de pisos turísticos

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugalló, abordó ayer la problemática de los pisos turísticos y explicó que en la ciudad hay unos “200 procedimientos judiciales abiertos” sobre los que hay “sentencias contradictorias”. “Por parte del Ayuntamiento de Santiago hubo siempre una posición clara, tanto de este gobierno como del anterior; pero, desgraciadamente, por parte de la Administración de Justicia no hubo una visión tan clara de principio”, consideró en una entrevista concecida a Europa Press con motivo del Día de la Ascensión.

Sin embargo, cree que el tema “se está clarificando” una vez que el TSXG “ha fijado criterio” con dos sentencias que “avalan las tesis municipales”, y darán sustento a las acciones del ayuntamiento, como la modificación del plan general en la que trabajan para regular espacios.

“Nuestro criterio no es que no haya pisos turísticos. Nuestro criterio es que los pisos turísticos no pueden ser el elemento fundamental de uso de la vivienda en Santiago. No podemos admitir que la vivienda sea simplemente un negocio y no sea vivienda”, señaló Bugallo, que se mostró dispuesto a regular el asunto y abrir la posibilidad de hacer pisos turísticos en “determinadas condiciones”. “Incluso que pisos que se destinan a alquiler de estudiantes durante 9 o 10 meses, que puedan destinarse durante dos meses a uso turístico, ese es nuestro objetivo”, indicó.

Preguntado por la existencia de numerosos edificios en desuso en el casco histórico, algunos emblemáticos como el de la antigua Sala Yago y el que albergó la biblioteca de Caja Madrid, explicó que “hay dos problemas” que afectan “severamente” a la zona vieja: las falta de acuerdo entre herederos y que “casi todos los propietarios de esos edificios precisamente lo que quieren es un cambio de calificación para poder destinarlo a un uso turístico”.

Así las cosas, explicó que la normativa vigente en Galicia permite la creación de “un registro municipal de solares” y “la posibilidad de expropiar esos edificios”. “Actualmente tenemos varios en el registro municipal de solares y tenemos aprobado y dotado de presupuesto recuperar la empresa municipal de vivienda y suelo como instrumento para hacer efectiva la expropiación de esos edificios”, detalló el primer edil.

NORMALIDAD. Asimismo, reflexionó sobre estos últimos tres años de mandato, en los que volvió a asumir el bastón de mando tras un periodo en el que gobernó primero el Partido Popular y después Compostela Aberta, para destacar que se logró una “recuperación de la normalidad” en un escenario “completamente atípico”.

“El del Ayuntamiento de Santiago es un gobierno que funciona con normalidad, que tiene unas relaciones normalizadas con el resto de instituciones públicas y en el que se da resolución a los problemas que llevaban años estancados en la ciudad sin que los gobiernos que hubo entre el 2011 y el 2019 fuesen capaces de encontrar una solución para esos problemas”.

PROYECTOS. Tras poner en valor el desbloqueo de asuntos como la Edar, el enlace Orbital y la construcción de la terminal de viajeros, citó proyectos en los que trabaja actualmente su gobierno y que espera que se puedan cerrar próximamente, como la operación Peleteiro, el centro de distribución de mercancías y la construcción del parque de bomberos.

Asimismo, explicó que hay otros temas que “se están quedando aún pendientes” como la reforma de la administración electrónica y reconoció que el desarrollo de algunas obras, como la de Concheiros, pudo perjudicar la imagen de su gobierno. Con todo, redujo la responsabilidad del consistorio al señalar que se trata de actuaciones “enormemente complejas”, en las que hubo que introducir “cambios muy significativos”. Así recordó que también se producen demoras en proyectos que dependen de instituciones como la Xunta, como el caso de las obras en Rodríguez de Viguri.