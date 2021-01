Más de quince horas tirados en Lavacolla 170 pasajeros por el ‘caos Filomena’ en la terminal de Barajas

Los últimos coletazos del temporal Filomena, que azotó toda la Península estos días, siguen pasando factura al aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde numerosas compañías se han visto obligadas a suspender buena parte de sus programaciones debido a la nieve, el hielo y la baja visibilidad en pista. Así las cosas, el colapso en la terminal de Adolfo Suárez también se extendió en las últimas horas hasta la de Rosalía de Castro, donde se cancelaron varias conexiones con la capital de España.

Iberia Express lamentaba ayer en declaraciones a EL CORREO “las molestias” que pudieran causar los retrasos y la cancelación de vuelos a sus clientes, si bien matizaban las fuentes que se deben a motivos ajenos a la compañía. “En Barajas todavía no se han conseguido acondicionar todas las plataformas de estacionamiento; y las que están operativas son continuamente utilizadas por aviones que entran y salen”, explican desde la compañía española, antes de apuntar que no hay parquin para todos, por lo que el aeropuerto “advirtió a las compañías de que muchos aviones no podrían aterrizar”.

Este es el motivo, aseguran desde Iberia Express, que mantuvo en espera a 170 pasajeros en Lavacolla entre la tarde-noche de este miércoles y el mediodía de ayer. Más de quince horas “tirados” en el aeropuerto, según publicaron algunos afectados en las redes sociales, “sin tener noticias de la compañía durante demasiado tiempo”. Y es que algunos viajeros de este vuelo señalaron que se llevaron una primera sorpresa nada más llegar a la terminal para proceder al embarque. “A las 22.50 horas, cuando el avión tenía que estar ya en Madrid, todavía no había ni personal en el mostrador de facturación”, explica un afectado con el que pudo hablar este diario.

El avión tenía previsto salir de Lavacolla a las 21.40 horas del miércoles con destino Barajas, pero finalmente no llegó a esta terminal hasta las 16.17 de ayer, tal y como confirmaron fuentes oficiales de Iberia Express, que quisieron detallar el motivo del retraso.

“En Barajas hay estos días muchas dificultades para operar. El avión que tenía que llegar a Santiago para cubrir la frecuencia de Madrid de las 21.40 no lo pudo hacer hasta las 02.40 horas del jueves; y cuando llegó a Lavacolla desde la torre de Barajas nos informaron de que el avión no podía aterrizar allí porque no se disponía de plaza de parquin”, indican desde la aerolínea, al tiempo que aseguran que “se le ofreció alojamiento a los afectados y fueron desplazados a un hotel un total de setenta clientes”.

Pero el de última hora del miércoles no fue el único vuelo afectado por el caos Filomena. Ayer también se canceló el enlace entre Santiago y Madrid de las 17.45 horas, según confirmó Iberia Express, la única compañía que está operando ahora esta ruta, tras suspenderla temporalmente Ryanair; y hoy tampoco volará el vuelo a Barajas programado para las 13.30 h, si bien apunta la aerolínea que ya se lo comunicó a los pasajeros con tiempo suficiente.

También indica que está “tratando de agrupar a todos los usuarios afectados por estas cancelaciones” para poder llevarlos a su destino en base a las posibilidades para operar que ofrezcan las pistas y los estacionamientos de la terminal de Adolfo Suárez.