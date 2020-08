Más de treinta Estrellas Michelin “cocinan” el preludio del Xacobeo 2021

Cocineros que suman más de una treintena de Estrellas Michelin han fijado este lunes para juntarse en un evento gastronómico solidario en el cual se han propuesto 'cocinar' el preludio del atípico Año Santo de 2021 y dedicar los fondos obtenidos a Cáritas.

Martín Berasategui, Jordi Cruz, Juan Mari Arzak, los hermanos Torres, Eneko Atxa, Jesús Sánchez, Marcos Granda, Manuel Costiña, Miguel Ángel Campos... El elenco no solamente se ha metido entre fogones pues antes han tenido tiempo para fomentar los valores del Camino de Santiago.

Así, acompañados por el conselleiro de Cultura y Turismo en funciones, Román Rodríguez, han realizado un paseo por la ruta de peregrinaje de Fisterra y Muxía, con parada en A Ponte Maceira, pueblo bonito de España, antes de dirigirse al polígono industrial de Covas, en Negreira (A Coruña), para la cita culinaria con 250 asistentes -han volado las entradas vendidas a un precio de 60 euros- y estrictas medidas de seguridad.

Martín Berasategui se ha emocionado y ha declarado la suerte que tiene el grupo de sentirse tan querido. "Nos sentimos afortunados, privilegiados", ha expresado a modo de agradecimiento.

Y ha añadido en declaraciones a la prensa que no tiene "ni miedo, ni pereza ni vergüenza" de decir que Galicia "es la tierra más importante del mundo".

"Me siento un gallego más", ha confesado, y ha apuntado que eso le ocurre en Euskadi y en la Comunidad gallega en sí. No en vano, ha compartido, de manera explícita, el sentimiento que le embarga: "Me habéis tocado el tilín del corazón y el tilín del paladar".

El representante de la Xunta, Román Rodríguez, ha mostrado su alegría por contar en momentos como los actuales con "aliados de gran prestigio" a nivel nacional e internacional.

De la acción, en la que tienen mucho que ver los hermanos anfitriones Rogelio y Francisco Rial, propietarios de "Casa Barqueiro", negocio hostelero que ha impulsado las "Estrelas Solidarias no Camiño", ha comentado el conselleiro que es un acto de promoción "gastronómico, cultural y turístico".

"Sumando aliados a la promoción del Año Santo", ha resumido, y Rogelio Rial ha apelado, como desde un inicio, a la necesidad de demostrar más unión que nunca, tras lo sucedido con una pandemia para la que todavía no hay vacuna.

Todos han coincidido en que el fenómeno jacobeo ha de suponer un punto de inflexión y ha habido unaninimidad, igualmente, al describir la belleza de A Ponte Maceira, núcleo que figura junto a Castro Caldelas (Ourense) y Mondoñedo (Lugo) entre los pueblos más bonitos de España.

Este lugar está presidido por un puente románico remodelado durante la Edad Media que sobrepasa el río Tambre, una joya arquitectónica que en la 'nueva normalidad' ha recibido la visita de los que más brillan en la cocina.

"Estrelas Solidarias no Camiño", una iniciativa ya consolidada, es una propuesta asentada sobre algunos de los pilares que identifican a Galicia como pueblo, tales como la gastronomía, el patrimonio y la cultura, así como en los valores propiamente jacobeos, identificados con la hospitalidad y la solidaridad.

NEGREIRA. EFE