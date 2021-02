Más fiestas en pisos durante el fin de semana y multas por movilidad

Santiago. La Policía Local identificó a cinco conductores en las últimas horas por el incumplimiento del cierre perimetral. Así consta en el parte de incidencias del pasado fin de semana, en el que también destaca la celebración de varias fiestas en pisos ubicados en distintos puntos de la ciudad. Según fuentes policiales, tuvieron que acudir a cinco inmuebles, si bien en una de las intervenciones el resultado fue negativo.

En este sentido, la sucesión de fiestas en pisos ha sido una de las situaciones que más preocupa al gobierno local, que decidió endurecer las sanciones, y cuya cuantía aumenta en función del horario, con castigos de hasta 750 euros.

Además, desde el inicio de la pandemia son muchos los que se niegan a abrir la puerta cuando los agentes acuden a los domicilios para neutralizar las celebraciones que se registran casi a diario. Este tipo de comportamiento podría suponer, subrayó el alcalde de Santiago, una multa de hasta 3.000 euros.

“Es habitual esta maniobra, amparándose en el derecho a no abrir la puerta si los agentes no llevan un mandato judicial, algo que es poco probable puesto que la Policía se persona en las fiestas de madrugada”, afirmó el regidor municipal, quien, no obstante, indicó que cuando se produce este tipo de comportamiento la Policía vuelve los días siguientes, “y se denuncia, al menos, a los titulares del piso”. “Todos estos casos están siendo denunciados, y si hay obstrucción policial, además de la multa por la fiesta, se podría imponer una sanción por incumplimiento de la Ley de Seguridad, que puede llegar a 3.000 euros”, señaló.

HURTO. El parte del fin de semana recoge el intento de hurto que se produjo, el viernes, en As Orfas. “A responsable do establecemento estaba no aseo, escoitou ruído na caixa e o saír, puido ver un home que saía da zona onde estaba a caixa. Berrou, e outras persoas que estaban próximas, pecharon a porta da tenda e quedou o autor atrapado dentro. Mentres non chegaron os axentes, o presunto autor do furto devolveullo 100 euros”, indicaron desde la Policía Local. Fue trasladado a Comisaría. REDAC.