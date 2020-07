Mauro Trincado, el mejor MIR de Galicia elige el CHUS

Nació en Vigo aunque se considera compostelano. Aquí ha estudiado y vivido prácticamente toda su vida. Mauro Trincado, que acaba de cumplir 27 años, ayer celebraba en la playa el haber sacado una de las mejores notas del examen MIR. En concreto, la 26, la más alta de Galicia y entre las de mayor calificación a nivel nacional.

El puesto que obtuvo permitió a Mauro poder elegir entre los mejores hospitales a nivel nacional para hacer la residencia y optó por el servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, que dirige eldoctor José Ramón González Juanatey, que fue uno de los profesores de la carrera de Medicina “del que aprendí mucho y me motivó en mis estudios”, asegura, a la vez que destaca el “elevado nivel del profesorado”.

Mauro Trincado asegura que el servicio que dirige Juanatey “es uno de los mejores de toda España, por lo que cuando supe que podía ser de los primeros en elegir un hospital no lo dudé y me decanté por el Clínico, donde ya hice alguna práctica”. Recuerda, además, que en cuarto de Medicina fue, con varios compañeros de clase, a un congreso de Cardiología en Salamanca “y fue una experiencia muy chula, que también me marcó”.

Aunque Mauro tiene un tío médico, asegura que su vocación por la Medicina surgió “porque siempre me gustó la Biología, las Ciencias... Y ya desde pequeño decía que quería ser o veterinario o médico y al final me quedé con la segunda opción, aunque primero hice Enfermería, perono llegué a acabar ni el primer curso”, explica.

En cuanto a la preparación del examen MIR, que tuvo lugar a finales de enero, Mauro asegura que le dedicó muchas horas de estudio, “aunque fue hacia el final cuando apreté más, llegando a quitar horas de la comida si hacía falta. Aunque parezca una burrada llegué a estudiar hasta doce horas al día”.

El doctor González Juanatey asegura que “es todo un reconocimiento que Mauro, el mejor MIR de toda Galicia, elija Cardiología del CHUS. Es uno de los mejores indicadores del nivel asistencial y docente que se puede dar”.

Ahora, Mauro, deportista nato, al que le gusta desde la pesca submarina hasta el judo, aprovechará para coger fuerzas hasta que empiece en el CHUS en septiembre.