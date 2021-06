“Me gritan Justin Bieber por la calle y vendo más a los jóvenes”

Es el chico del momento. Y es que a sus 18 años de edad ha pasado de ser un estudiante más de Ciencias Políticas a convertirse en el hombre más buscado de Santiago.

Félix Maestro, el vendedor del sorteo del Oro de la Cruz Roja, se convirtió en viral cuando una joven a la que le había vendido un boleto trató de localizarlo a través de Instagram, comentando que se parecía a “Justin Bieber”.

A partir de ahí, se desató la locura en redes sociales. Sobre todo cuando reconoció que “tenía novia y que la quería mucho”. Sin pretenderlo, Félix se convirtió en todo un fenómeno social en Compostela. “El administrador de Salseo_Usc me localizó en la plaza Roxa, donde yo estaba vendiendo, y me explicó que le habían enviado un mensaje interesándose por mí. Le dije que lo sentía, pero que tenía novia y me preguntó si podía grabarme en vídeo y subirlo a la cuenta. Le dije que sí. Subió el vídeo, se lo conté a mi novia y no le di más importancia, pasé del tema”, cuenta este estudiante de Ciencias Políticas.

Sin embargo, la maquinaria de Instagram ya se había puesto en marcha, y este vigués de adopción, nacido en A Coruña, empezó a darse cuenta de que tenía muchos nuevos seguidores, bastantes más de lo habitual para él, y que también le hablaba mucha gente por el chat privado de Instagram. “No entendía nada. Evidentemente, me sorprendió para bien , pero no me considero ni mucho menos un guaperas”, confiesa Félix, todavía abrumado por lo ocurrido.

De hecho, lo sucedido le ha servido para tener más facilidad a la hora de vender los boletos del sorteo del Oro de Cruz Roja al público más joven. “Por la calle, sobre todo en la plaza Roxa, empezaron a llamarme Justin Bieber, y principalmente la gente joven se acercaba a mí y me soltaba: ¡Hombre, Justin Bieber. Ahora me resulta más fácil vender en el sector juvenil, porque son ellos los que se paran a hablar y tiras un poco por ahí, y es menos complicado que antes”, cuenta.

“Tengo el caso de una señora que me comentó que ya me había comprado dos billetes, y me dijo: ahora que ere famoso te compro uno más. Otra mujer me comentó que le había tocado y que siempre llevaba una monedita encima”, añade Félix.

En general este vendedor del Sorteo del Oro de Cruz Roja cree que “la reacción de la gente está siendo positiva y yo lo llevo bien, sin más. No le doy importancia, me siento igual que antes de que pasara todo esto y mi novia se lo ha tomado muy bien”, explica.

Cuando ocurrió todo esto, Félix estaba en plenos exámenes, pero aún así, siguiendo el consejo de sus padres. “A ellos les costó entender lo que estaba pasando. Les envié al artículo publicado en EL CORREO GALLEGO y me dijeron que me centrase en los exámenes. Los compañeros de clase me hablaban por whatsapp para comentar lo ocurrido y en la facultad sí notaba que la gente se quedaba mirándome”, cuenta.

Para Félix, que solo tiene 18 años de edad, este es su primer trabajo. “Debido a la pandemia este año tenemos muy pocas clases presenciales, así que pense que podría compaginarlo con un trabajo, pero quería hacer algo que me gustase. Vi una oferta en Infojobs, me llamaron para hacer una entrevista y al final me cogieron. Lo cierto es que me gusta bastante, porque me entretengo mucho”, relata.

Y eso se nota porque fueron muchos los que cuando el Justin Bieber compostelano se hizo viral destacaron su simpatía y sus cualidades como vendedor, e incluso pidieron un aumento de sueldo para él.

Un potencial que también destaca Rocío Ovalle, coordinadora de Cruz Roja en Santiago, que explica que Félix “es una persona muy dinámica, a la que le gusta hacer bromas, y ahora con el tema de Justin Bieber está ampliando el registro”, señala.

También destaca que recibieron lo ocurrido “con mucha sorpresa, porque fue algo que surgió de una manera espontánea. Fue muy gracioso y siempre es agradable ver noticias positivas, cuando abundan tanto las negativas”.

Así, animó a los compostelanos a seguir colaborando con Félix y con el resto del equipo de Cruz Roja Santiago, “porque el Sorteo del Oro es una vía de financiación muy importane. Todo lo recaudado aquí se queda en Compostela”, confirma.

“El año pasado duplicamos el número de familias a las que ayudamos, debido a la crisis sanitaria del COVID. Pasamos de 2.250 a 4.500, que estaban en situación de vulnerabilidad”. Asimismo, “trabajamos con 450 personas con grandes dificultades para encontrar un empleo, y con más de 600 familias en situación de extrema vulnerabilidad, además de 734 personas mayores”.

Para poder llevar a cabo esos proyectos el Sorteo del Oro de Cruz Roja, que se celebra el día 22 de julio, es vital. Así que si Félix Maestro, alias Justin Biebier, os para por la calle, sacad el monedero y compradle, al menos, un boleto. Muchas familias sin recursos compostelanas lo agradecerán.

