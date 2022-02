“Me parece acertado que Feijóo decida irse a Madrid si es bueno para España”

No sé si sigue siendo fiel a sus largos paseos diarios por el Sarela...

Imposible (risas). No tengo tiempo. Aprovecho todos los días que dispongo de un hueco libre. Por ejemplo, el viernes lo hice entre las cinco y las siete de la tarde, el domingo anterior sí pude salir. Hoy (por ayer), imposible... Normalmente, el fin de semana procuro hacer una caminata de 15 o 20 kilómetros; y por la semana, el día que puedo, algo más corta. El día que puedo, claro...

Antes de ser candidato comentaba que le paraba mucha gente en la calle y que le animaban a presentarse. ¿Le siguen parando ahora?

Sí, sí. Además, ahora me paran también para darme quejas y para proponer cuestiones de todo tipo. Incluso a veces hay gente que me espera en sitios y que luego me dice... onte non viñeches (se ríe). Non podo vir todos os días, veño cando podo (risas).

¿En qué ha cambiado Santiago desde que llegó en 2019 a la alcaldía?

Creo que hay temas en los que ha cambiado y otros que han condicionado nuestra vida. El covid ha condicionado completamente la vida de los ciudadanos. Llevamos casi dos años con este problema y a ver si logramos superarlo; porque ha condicionado completamente la vida de las personas: la economía, el turismo, el funcionamiento de las instituciones, la educación... Yo creo que ahora se ha recuperado una normalidad en el proceso de toma de decisiones y en los temas que estaban atascados desde hacía muchos años y que en estos momentos están todos en marcha. Creo que la ciudad empieza a perfilar un futuro.

¿En qué aspectos percibe que se ha mejorado?

Hace tres años y medio se hizo una propuesta en el pleno que recogía un acuerdo que habíamos firmado los cuatro candidatos en la Cámara de Comercio antes de presentarnos a las elecciones, en el cual definíamos los cinco temas prioritarios para este mandato y que no iban a ser objeto de confrontación política: la EDAR, bloqueada durante ocho años y que hoy no lo está, puesto que contamos con los fondos europeos para sacarla adelante y con la obra adjudicada. Por otro lado, la intermodal y, específicamente, la estación de pasajeros del AVE: la obra está adjudicada y confío en que en marzo puedan empezar las excavaciones.

La tercera gran actuación es el orbital y el orbitaliño, el primero en obras con previsión de finalización en 2023; y el proyecto del orbitaliño pienso que saldrá a exposición del público este mes de marzo. El cuarto tema es la industrialización; y la verdad es que basta con mirar hacia el Polígono de A Sionlla, que hace tres años estaba vacío y ahora se está llenando a una velocidad prodigiosa. Allí hemos resuelto numerosos problemas, como el del suministro eléctrico o el saneamiento y el agua. Supuso una explosión. De hecho, ahora mismo tenemos veinte licencias más en tramitación. Con esto, nos encontramos de nuevo con el problema de que nos quedamos sin suelo industrial en Santiago.

La última demanda trataba sobre la administración electrónica...

Sí, y ya está implantada, puesta en marcha con muchas dificultades porque es un proceso muy complejo; y porque debemos afrontar que, para que esta funcione, hay que tener unos equipos muy completos, muy potentes y con unos programas muy avanzados. Pero aquí surge otro problema, y es que hay una parte de la sociedad que no está formada para la administración electrónica, y tenemos que buscar la manera de que esa parte de la ciudadanía no quede fuera del mundo de la administración.

Y de la prestación de los grandes servicios, ¿qué valoración hace?

Hemos conseguido sacar adelante tres de los más importantes: parques y jardines, el servicio de asistencia domiciliaria, que por la razón de su coste es de los más importantes; y el de la limpieza viaria y recogida de basuras, que ya está adjudicado, aunque necesitaremos unos meses para que esté operativo. De esta manera, quedan pendientes transportes y agua, que son los más complejos. El de agua me preocupa por la proyección de futuro, no tanto por la calidad, puesto que en las encuestas se recoge que el servicio es satisfactorio. De hecho, en Santiago la mayoría consumimos agua del grifo, no del supermercado.

Y en cuanto al transporte, hemos sido víctimas de un montón de circunstancias. El propio covid, que nos obligó a revisar todos los estudios económicos... Este contrato era el más avanzado, estaba previsto que saliera a licitación en 2020, pero no se pudo convocar... El decreto que nos obliga a incorporar diecisiete autobuses eléctricos, cuando teníamos previstos tres, y un montón de autobuses híbridos, también lo ha ralentizado.

¿Cree que los ciudadanos de Santiago han podido percibir un cambio con respecto a la anterior legislatura?

Lo que creo es que perciben una sensación de normalidad; y que durante una crisis tan dura como la que se ha pasado el Ayuntamiento ha estado ahí; y ha respondido muy bien. Lo hicimos con las familias que se quedaron sin recursos económicos. Habilitamos programas a través del bono de ayuda, de la renta social, manteniendo los comedores escolares abiertos, aunque los colegios estaban cerrados. Hubo una respuesta inmediata: la primera y la más rápida fue la del Ayuntamiento. Y en segundo lugar, lo vieron los comerciantes, hosteleros y pequeños empresarios, tanto con las bonificaciones fiscales, como con los programas de ayuda. En el año 2021, el Concello repartió más de siete millones de euros en ayudas a comerciantes y hosteleros. Son cifras que no tienen precedentes. Obviamente, ese dinero lo hemos sacado de inversiones. En ese momento así lo acordamos todos los grupos.

¿Qué hay del futuro?

Los retos del futuro están muy bien planteados. Hay que desarrollar todavía dos partes: una recogida en el Plan 2021-2032, que se aprobó en la reunión del Real Patronato; y la otra, la más completa y compleja, recogida en la Agenda 20-30, en la que participarán todos los agentes sociales y los grupos políticos. Hay que decir que Santiago se consolida como un centro de las comunicaciones terrestres y aéreas de Galicia; y tenemos que poner también en valor todas nuestras potencialidades.

Le acaban de nombrar presidente del PSdeG provincial de A Coruña...

Es un reconocimiento básicamente honorario...

¿Es en agradecimiento por su apoyo a Valentín González Formoso?

Me han nombrado pese a mi intento para convencerles de que no lo hicieran. No es que lo haya pedido. Pero ha sido un empeño del propio secretario xeral, que quería que yo estuviera ahí; y tampoco puedo negarme...

Ha trascendido que algunos de sus compañeros del gobierno local apoyaron en las primarias a Gonzalo Caballero, ¿se podrían extrapolar estas diferencias a la gestión de la ciudad?

Es posible que alguno hubiera apoyado a Gonzalo, pero yo siempre he planteado que los debates políticos y orgánicos están fuera del grupo municipal. Cualquier concejal es libre de apoyar a uno u otro, siempre que lo haga con una cierta discreción. Le diré que yo no sé quién ha apoyado a Gonzalo...

Hay unidad, entonces, en el seno del gobierno municipal, ¿no?

Sí, y además ese tema no trasciende para nada dentro del gobierno municipal. Yo apoyé a Valentín porque no tenía ninguna duda al respecto. Y lo hice porque creo en un PSOE práctico, orientado a resolver problemas de los ciudadanos, no en un PSOE teórico. Y creo en un PSOE gallego, no en un PSdeG subordinado permanentemente a Madrid. Apoyamos al gobierno central, al de Pedro Sánchez, pero el PSdeG debe defender Galicia, igual que el alcalde de Santiago defiende su ciudad.

¿Se abre así la puerta a su reelección como candidato a la alcaldía?

Esa puerta siempre ha estado ahí, ni cerrada ni abierta, sino pendiente de la decisión que se tome en su momento. No oculto que no tengo aspiraciones personales, solo una vocación de servicio. Por tanto, si a mí me piden que continúe va a ser muy difícil que pueda decir que no. La experiencia me demuestra que determinados proyectos de ciudad cuando yo no estuve se vinieron abajo.

¿Qué valoración hace el alcalde de Santiago de la crisis del PP?

Creo que se va a resolver de forma positiva. Pienso que han cometido un error aplazando la resolución al mes de abril...

¿Esa forma positiva pasa por la elección de Núñez Feijóo como presidente del partido nacional?

Pudiera serlo. Creo sinceramente que España necesita un PP centrado y pragmático. Muchas de las cosas que estuvieron pasando en el PP, vistas desde fuera y con objetividad, entraban más en el terreno del delirio político que en lo práctico. España y Galicia necesitan un PSOE y un PP pragmáticos, positivos y sólidos. Por lo tanto, que Alberto Núñez Feijóo se vaya a presidir el PP a Madrid —dudo en qué medida eso puede ser bueno para Galicia y tampoco sé si eso va a ser bueno para el PSOE— a mí me parece una decisión acertada si es bueno para España.

¿Se abriría de esta manera una puerta al PSdeG en San Caetano?

Es probable. El PP no tiene nada fácil la sustitución de Alberto Núñez Feijóo. Eso pasa cuando hay un líder consolidado y con un cierto carisma. Esto quiere decir que otros van a tener una oportunidad, la va a tener el BNG y desde luego el PSdeG, si es capaz de presentar una propuesta que los ciudadanos vean constructiva, práctica y pragmática.