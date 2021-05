Medio Rural iniciará esta semana os traballos da estrada de Chaián

Santiago. Fontes do Concello de Santiago anunciaron que esta semana dará comezo a fase principal da execución das obras para o reforzo do firme da estrada de Chaián, no tramo que vai de Marzo de Abaixo ata o límite do termo municipal, e que están promovidas pola Concellería de Medio Rural, e da que xa en pasadas datas se realizaron os traballos preliminares.

As obras enmárcanse dentro do plan POS+ que desenvolve a Concellería en coordinación coa Deputación Provincial da Coruña.

Trátase dun viario estruturante entre as parroquias compostelás de Grixoa e Verdía e tamén de conexión entre os concellos de Santiago de Compostela e Trazo.

Segundo indicaron fontes municipais, “o tramo proxectado das obras comprende dende as proximidades do lugar de Marzo de Abaixo ata a ponte do río Tambre e ten por obxecto o acondicionamento e mellora do firme da estrada mediante mestura bituminosa en quente”.

“Ademais”, engadiron, “tamén están previstos traballos de limpeza de gabias, adaptación de tapas de pozos e rexistros, sinalización horizontal en ambos marxes do vial e no seu eixe e instalación de sinalización vertical”.

A actuación ten un orzamento de adxudicación de 63.826,97 € e un prazo de execución de dous meses.

Para a execución das obras está previsto que durante a xornada laboral o tráfico circule alternativamente polo carril dispoñible, polo que o Concello prega “desculpas á veciñanza polas molestias que ocasionará esta circunstancia”.

Por outra banda, e dentro tamén do plan POS+, acaba de comezar a execución das obras para a reparación e consolidación da Ponte de Vidán. O vial sobre o que se atopa a ponte constitúe un importante nodo de conexión da veciñanza da parroquia de Laraño cos viarios de alta capacidade de Santiago e soporta un importante tránsito de vehículos así como o paso do transporte urbano e escolar para a zona.

A Ponte Vella de Abaixo, de Vidán ou da Amañecida, tal e como é máis coñecida no lugar, presenta un estado de conservación deficiente con inestabilidades puntuais na súa fábrica de pedra que, unha vez detectadas, induciron a que se proxecten as obras de reparación que se inclúen na actuación. redacción