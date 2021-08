Melendi y Luis Fercán ponen el punto final a O Son do Camiño-Perseidas

Santiago. La combinación gallego-asturiana de Luis Fercán y Melendi puso ayer el broche de oro al ciclo Perseidas, la edición más particular de O Son do Camiño. Con las entradas agotadas para sentarse en el auditorio del Monte do Gozo, el cantautor compostelano Luis Fercán actuó de anfitrión para dar paso después a un músico al que conoce bien: Fercán y Melendi protagonizan el tema conjunto No te lo diría. Tampoco defraudó el asturiano, que invadió el escenario con sus particulares metáforas tras poner en escena algunas de sus canciones más conocidas, como Un violinista en tu tejado y otras de sus últimos discos como Sin remitente. Con este concierto llegó a su fin la edición alternativa tras el segundo atraso de la tercera edición de O Son do Camiño que, si la pandemia lo permite, se realizará entre el 16 y el 18 de junio de 2022. ECG