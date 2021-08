Melendi y Luis Fercán venden todas las entradas para O Son do Camiño

MÚSICA. El ciclo O Son do Camiño-Perseidas se despide este fin de semana con sus últimos conciertos. Así, el Monte do Gozo acogerá mañana las actuaciones del mítico Loquillo y de la cantante Carolina Rubirosa. Según informa la organización las últimas entradas para estos conciertos están a la venta. Tienen un precio de treinta euros y se pueden adquirir en la página web oficial del festival. Pondrán el broche de oro a esta edición especial de O Son do Camiño el asturiano Melendi y el compostelano Luis Fercán, que agotaron ya todas las localidades para sus actuaciones, según confirmó la organización a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Y es que los dos artistas tienen mucho tirón entre el público gallego, a pesar de que sus estilos son bastantes diferentes. Con estas actuaciones termina este ciclo que después de mucho tiempo permitió recuperar los conciertos en el auditorio del Monte do Gozo, eso sí, con condiciones especiales. Así, el público tiene que permanecer sentado y hacer uso de la mascarilla, que es obligatoria. Esperemos que no se repita lo ocurrido con Raphael el fin de semana pasado y la lluvia permita la celebración de las que serán las últimas actuaciones del festival. redacción