Mellora enerxética para a fachada nobre de Raxoi

Santiago. O Consorcio de Santiago celebrou onte de forma semipresencial a súa Comisión Executiva e Consello de Administración. Un dos asuntos centrais tratou da aprobación do proxecto de mellora da eficiencia enerxética da fachada nobre do Pazo de Raxoi que completará a rehabilitación do edificio tras as obras de substitución das cubertas que se están levando a cabo nestes momentos ademais das outras fachadas e o patio interior que xa se realizaron. Este edificio está catalogado co Nivel 1 no Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago. Este proxecto contará cun presuposto de 631.308,63 €, IVE incluído. REDAC.