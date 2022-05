Mi madre escuchaba zarzuela y no iba en patinete

{poco progresista}

Alelado sobrino, aunque no conociste a mi madre, que falleció confortada por los auxilios espirituales antes de que tú y tus tatuajes vinieseis a este mundo, has de saber que era una mujer muy poco progresista en el concepto amplio del término. Iba a misa casi todos los días, salvo cuando tenía que ensayar con el coro de la parroquia; adoraba la zarzuela y se ponía peineta y mantilla española cuando acudía a las procesiones de Semana Santa en compañía de mi padre, que era menos religioso y se escaqueaba en cuanto podía para ir a tomar tazas con sus amigos con la excusa de que el olor a incienso le agarrotaba los pulmones.

El primero de mayo, como sabes, se celebró el Día de la Madre y me dio por recordar las aficiones de mi madre mientras hojeaba un catálogo editado por unos grandes almacenes sobre los regalos más apropiados para agasajar a las homenajeadas, desde perfumes hasta unos artefactos muy extraños relacionados con la estética y el deporte, entre ellos un absurdo patinete eléctrico muy adecuado, al parecer, para “las mujeres urbanas que adoran su tiempo libre”. No sé, Damián, no me imagino a mi madre subida a un trasto con tan poco glamur, aunque sí montaba a caballo con cierto estilo cuando iba a descansar a la finca de mis abuelos, que fue de quienes heredé el bello carruaje con el que me desplazo, desde que don Xerardo Estévez alcanzó por primera vez la alcaldía, por las rúas de Santiago. Seguramente mi diligencia no está tan lustrosa como los que posee mi buen amigo Jacobo Pérez Paz, presidente de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego, pero cualquier día de estos ordenaré a mi cochero, el caraja irlandes O´Leary, que le dé una buena mano de pintura. Supongo que hará una chapuza, pero al menos no se pasará todo el día viendo series coreanas y de zombis en Netflix. El servicio está cada vez peor, Damián. Mucho peor.

{maridaje y resiliencia}

A mi madre, torpe sobrino, también le gustaba asistir a la feria caballar de la Ascensión cuando se celebraba en el antiguo mercado de Salgueiriños, donde echaba severas broncas a los ganaderos que osaban blasfemar en su presencia, y a buen seguro hubiese disfrutado mucho con las que tienen lugar ahora en Amio, aunque la estética de este recinto, en mi opinión, deja mucho que desear.

Hace poco leí en este nuestro periódico que la concejala doña Goretti Sanmartín, una política valiosa pese a estar demasiado escorada a babor, inquiría al señor alcalde qué piensa hacer cuando el Ayuntamiento recupere la gestión de dicho inmueble, a lo que don José Sánchez contestó que su pretensión es utilizarlo para algo más, mucho más, que para albergar vacas durante los mercados de los miércoles. Y yo apoyo esa sensata propuesta.

Lo malo es que eso ya lo intentó hace veinte años y la euforia duró más bien poco. De aquella, el inmueble acogió la primera edición de la feria Expovivenda y posteriormente otras dedicadas a plantas y otros artículos campestres, pero pronto los organizadores comprobaron que el olor a vaca resulta poco compatible con otras actividades ajenas a la ganadería. Falla el maridaje, vaya, como dicen ahora los entendidos del sector gastronómico cuando prueban un vino con una tapa poco apropiada. Maridaje, qué palabra más boba. Aunque peor es aún la manoseada resiliencia, que tanto le gusta al presidente del Gobierno. No soporto a los cursis. Cada vez menos.

{un alcalde elegante}

Me alegra de que nuestro alcalde se haya comportado de una forma tan elegante, todo lo contrario que don Abel Caballero desde el Consistorio de Vigo, en la despedida del señor Núñez Feijóo como presidente de la Xunta, aunque también dejó muy claro que el gobernante autonómico que más se preocupó por Santiago fue, de lejos, don Manuel Fraga.

No es de extrañar que piense así, porque el león de Vilalba supo poner nuestra ciudad en el mapa mundial, revitalizó de una forma asombrosa las peregrinaciones gracias al invento del Xacobeo y fue el promotor de obras tan importantes como el Monte do Gozo o la Cidade da Cultura, posiblemente la construcción más hermosa acometida en España en los últimos lustros. Don José Sánchez Bugallo, lógicamente, también tuvo un recuerdo para los presidentes de la cuerda socialista y destacó que el Auditorio de Galicia, cuya estética me parece perfecta, fue promovido por Fernando González Laxe, mientras que Emilio Pérez Touriño tuvo el valor de seguir adelante con el complejo del Gaiás pese a ser un proyecto heredado que en su momento despertó un sinfín de críticas. Mucho jipi sin gusto es lo que hay, Damián, te lo tengo dicho.

{detesto las pastillas}

Leo en este nuestro periódico que Asomega, potente asociación de médicos gallegos que gobierna con acierto mi buen amigo Juan Ancochea, ha premiado a la doctora María Jesús Lamas por su excelente labor al frente de la Agencia Española del Medicamento, por lo que en cuanto acabe esta misiva le haré llegar un telegrama con mis felicitaciones. Eso sí, también le haré saber que últimamente me obligan a tomar un sinfín de pastillas que no sirven para nada. Le dije a mi médico de cabecera, Manfred Stockenagüer, que el estómago me arde en cuanto tomo un par de copas de coñac Napoleón, costumbre que practico desde hace más de cuarenta años antes de acostarme, y me recetó unos extraños brebajes que, además de tener un sabor ciertamente desagradable, no me alivian en absoluto el dolor, lo mismo que las píldoras que me recomendó contra la artritis, el reúma, los pinzamientos lumbares, la tensión alta, la empanada mental y el acarajamiento general. No sé, Damián, cada vez que mando a O´Leary a la farmacia viene cargado como un mulo y encima se gasta un dineral, mientras yo sigo viejo y achacoso. Lo dicho, voy a contactar con doña María Jesús, a ver qué puede hacer por mí.