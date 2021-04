Mil kits anti-COVID para persoas sen recursos

Campaña USC. A campaña de recollida de material hixiénico Mobilízate contra a COVID-19! logrou facerse con preto de 1.000 bolsas con peche tipo zip, integradas por tres máscaras e un pequeno bote de xel sanitizante, dirixidas a fornecer a persoas en risco de exclusión. Nomeadamente, no marco desta iniciativa impulsada polo Programa de Voluntariado fronte á pandemia que desenvolve o alumnado da USC e que busca promover actuacións que favorezan o cumprimento dos protocolos sanitarios, recolléronse algo máis de 700 kits hixiénicos en Santiago e máis de 200 no Campus de Lugo. O material xa foi entregado no Centro Social Juan XXIII da cidade compostelá e no Comedor San Froilán da capital lucense. A esta cantidade hai que sumar os 200 kits de idénticas características que xa foran entregados no Centro Social Juan XXIII a finais do ano pasado. “Os kits foron repartidos entre os usuarios dos servizos para favorecer que persoas en risco de exclusión e con poucos recursos podan levar adiante as normas hixiénicas durante o día a día. As persoas en situación de rúa son os maiores usuarios de instalacións e recursos de tipo comunitario. Previr un posible contaxio masivo entre eles redunda non só no mantemento da súa saúde senón na de toda a sociedade”, apuntan dende o Servizo de Participación. s. cuiña