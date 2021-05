Minoría ‘autogestionada’ frente a una mayoría que clama por el derribo de la Casa da Xuventude

Sobre una treintena de personas se concentraron ayer en la praza do Matadoiro para protestar por la decisión del Concello de recuperar el control de la antigua Casa da Xuventude, un edificio de titularidad municipal que hasta el pasado abril estaba en manos de un grupo de autogestión que administraba las instalaciones a su criterio, lo que derivó en un desmadre que obligó al Concello a tomar cartas en el asunto. Los colectivos que se manifestaron ayer lo hicieron con una batukada durante la cual también colocaron una pancarta sobre la puerta a la que, precisamente, el Concello le cambió la cerradura recientemente al comprobar que en el complejo no se estaban cumpliendo normas como las impuestas para prevenir los contagios de coronavirus. Entre los asistentes a la concentración se encontraban los concejales compostelanos Jorge Duarte, de Compostela Aberta, formación que el pasado mandato permitió e impulsó el proyecto de autogestión para la Casa da Xuventude tras paralizar un derribo que se había aprobado en el pleno; y también Goretti Sanmartín, portavoz del Bloque en Raxoi.

Como si de los propietarios legítimos de la casa se tratase, los manifestantes exigen en un comunicado “recuperar o noso espazo de inmediato, reubicar o colectivo da Casa do Matadoiro nun novo espazo para continuar a realizar as nosas actividades durante o período que duren as obras” y un “compromiso por escrito por parte do Concello da devolución do espazo ao colectivo cando rematen estas obras” que Raxoi prevé acometer en el edificio.

Añaden que “a Casa do Matadoiro leva funcionando dende 2017 como un centro autoxestionado, no que participan diversas colectivas: compañías de teatro, baile veciñal, batukada, clases de ioga, espazo aberto de costura, clases de canto, corais, talleres de artesanía, autodefensa feminista, aulas de capoeira... Todos estes anos houbo multitude de actividades, non só periódicas destas colectivas, senón tamén puntuais, que abranguen todo tipo de manifestacións sociais e culturais da cidadanía, materializándose como un espazo aberto e gratuíto a toda a veciñanza”.

No hay que olvidarse de que uno de los principales motivos que llevaron al equipo de Bugallo a clausurar las actividades que se realizaban en el marco de la autogestión fue que se comprobó que en el centro no se estaban cumpliendo las restricciones de la pandemia, que nadie medía los aforos, ni tampoco había la certeza de que se controlase el cumplimiento de otras medidas enfocadas a frenar la transmisión del coronavirus, como el uso de mascarilla o el distanciamiento social.

Por otro lado, cabe recordar el debate que se ha generado en base a este modelo de gestión en el que los propios usuarios ponen sus normas en un edificio que es municipal y cuyo mantenimiento se paga con dinero público. Por no hablar de la crispación que ha generado entre muchos compostelanos la politización que ha sufrido un inmueble que en realidad es de todos los santiagueses. Y es que, como se denunció en repetidas ocasiones, CA dejó el proyecto de autogestión en manos de sus afines.

En este sentido, hay que destacar que el 85 % de los encuestados en un reciente sondeo realizado por este periódico son partidarios del derribo de la antigua Casa da Xuventude, un inmueble tachado por muchos de adefesio urbanístico por el feísmo que imprime al entorno. Su destrucción lleva muchos años encima de la mesa y su estado de conservación actualmente deja mucho que desear.