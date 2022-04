Miramontes recibía 12.000 toneladas de residuos anuales solo de A Coruña

El vertedero de Miramontes no deja de sorprender. Un dato: entre 2015 y 2018, durante el mandato de Martiño Noreiga, recibía nada menos que 12.0000 toneladas de basura anuales procedentes solo de la ciudad de A Coruña, a las que habría que sumar otras muchas llegadas de otros puntos de la geografía gallega. Son cifras que se manejan en Raxoi, desde donde confirman que el decreto que permitirá clausurar durante el próximo verano el vaso activo de la cantera de Miramontes se firmó el seis de noviembre de 2019, cuando Xosé Sánchez Bugallo ya era alcalde de Santiago.

En el Concello también tienen claro que todo lo que pueda ocurrir en el vertedero es responsabilidad de la Xunta de Galicia. Así lo manifestó ayer la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, en una rueda de prensa en la Casa Consistorial en la que afirmó que “desde o Concello se fixo un gran esforzo por defender o dereitos da cidadanía de Santiago”. “Todo isto”, dijo en referencia al problema con el basurero de Grixoa, “ten que ver con algo do que se fala moi pouco pero que é o que determina todo: temos unha Lei do Solo de Galicia que permite este tipo de actividades, é dicir, recuperar antigas canteiras ou elementos industriais que houbo no rural convertindo o solo rústico nun basureiro”.

Con esto, quiso hacer hincapié en que “esta lei contradice outra da Xunta de Galicia do ano 2008, que ten que ver cos vertedoiros e que di moi claramente onde se teñen que xestionar os residuos”. Rosón no dudó en afirmar que “todos sabemos que a xestión dos residuos é neste momento un gran negocio”, a la vez que añadió que es también “unha necesidade que hai que resolver, que a Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias, ten que solucionar”.

Censuró el tipo de gestión de residuos que se está llevando a cabo en Miramontes y dijo que “o único que fan é contaminar as augas e o ambiente de todas estas zonas”. Por otro lado, y en relación a la información publicada ayer por EL CORREO, indicó que por el momento “non chegou ningunha solicitude ao Concello para a apertura dunha nova poza” en las instalaciones; aunque reconoció que “é unha cuestión que nos preocupa tamén, despois do calvario que levamos pasando todos”. En este sentido, incidió en el apoyo del gobierno local a los afectados por esta planta de residuos, al tiempo que remarcó que “no solo rústico nós non temos competencias, as licenzas as concede a Xunta de Galicia. Non é esa a xestión do rural que nós queremos”.

El gobierno local confía en poder clausurar la antigua cantera de Miramontes, reconvertida en vertedero, a lo largo de este verano, después de una sentencia que da la razón al Ayuntamiento y permite anular la licencia por la cual la empresa gestora (Sertego) operaba en la zona.

De esta manera el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, anunció la victoria del Ayuntamiento en uno de tres procesos judiciales que permanecían abiertos al respecto. A los otros dos restantes, a pesar de que el juez da la razón a la empresa, el regidor les resta importancia porque el Consistorio ganó “la más importante”. La sentencia, relativa a una ineficacia de comunicación previa en su día por parte de Sertego, da la razón al gobierno local porque la compañía debía informar también a la administración local, y no solo a la Xunta, acerca del cambio de la titularidad de la actividad industrial.

En este contexto, Bugallo constató la posibilidad de hacer efectiva la clausura de la actividad de la cantera a lo largo de este verano. Además, afirmó que su gobierno está “en conversaciones con la empresa” y que ha manifestado su “voluntad de poner fin a su actividad”. Así a todo, Bugallo todavía “no quiere anticiparse mientras no haya nada firmado”.

Los afectados recuerdan que el problema no se resolverá tan rápido. “Hay que tener en cuenta que los malos olores no desaparecerán. En ese depósito hay materiales orgánicos y el proceso de fermentación genera gases que salen al exterior por unas chimeneas. Los malos olores van a seguir; y las bolsas de gases en el interior, también, por lo que es muy probable que se originen nuevos incendios en el verano”, sostienen.