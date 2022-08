Misa de réquiem en el tanatorio de Boisaca por Asunción Baltar, viuda de Albor

Asunción Baltar Tojo era la memoria viva de su esposo, el recordado expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, un hombre que marcó la historia contemporánea de Galicia con el impulso del autogobierno y que también destacó por su papel en las instituciones europeas, donde coordinó el hito de la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín. Chon, como le llamaba todo su entorno, fallecía este martes, a los 93 años, en su residencia. Ayer se celebró una misa por su eterno descanso en el tanatorio municipal de Boisaca y luego fue incinerada en la más estricta intimidad. Como no podía ser de otra manera, la familia ha recibido en las últimas horas numerosísimas muestras de pesar por la pérdida de la mujer que permaneció al lado del presidente Fernández Albor durante siete décadas.

En una entrevista ante los micrófonos del programa de Radio Obradoiro Estamos Contigo, que capitanea el periodista Luis Rial, la viuda del expresidente recordaba en diciembre de 2018 algunos de los pasajes más relevantes de su vida. EL CORREO reproduce ahora, con motivo de su óbito, aquellas declaraciones, de las que una parte ya fueron recordadas en la edición de ayer, acompañando la triste noticia de su óbito:

“Nos conocíamos de siempre, pero empezamos a salir cuando tenía yo 18 años”, comentó sobre el inicio de su relación. Chon vivió al lado de su marido uno de los momentos más significativos de su trayectoria. “Fue a comer a casa de unos amigos y yo me quedé porque mi padre estaba enfermo. Era un mes de septiembre. Gerardo me llamó desde allí y me dijo que le estaban presionando para que se presentara a las elecciones. Yo le dije que me parecía bien, porque a él siempre le gustó la política. Y me dijo: Es que quieren que sea el candidato a la presidencia, pero no te preocupes, porque voy con Alianza Popular, que no le vota nadie”.

Fernández Albor pensaba en ese momento que no saldría elegido, pero no fue así: “El día de las elecciones estábamos en casa viendo lo que pasaba en la tele. Empezamos a recibir llamadas: Ganaste en esta mesa, en esta otra... Él le quitaba importancia y me decía que no saldría elegido”, recordó Asunción Baltar en la charla con Luis Rial, para relatar a continuación cómo fue un amigo el que llamó a la casa familiar para trasladar la victoria.

Con el conocido periodista también habló de los numerosos viajes que hizo, sobre todo, a América Latina como presidente de la Xunta. “Él siempre hablaba mucho de uno a Buenos Aires”, relató, antes de recordar el viaje del presidente argentino Raúl Alfonsín a Galicia: “Hicimos una visita en helicóptero y a su mujer le sorprendió mucho el color verde del mar de la ría de Vigo”, comentaba.

Sobre los diez años que el expresidente pasó en Bruselas como europarlamentario, Asunción Baltar afirmó que “nunca tuve la sensación de decir qué lejos está. Nunca me agobió la distancia”. Además, también comentó que Albor venía a casa “cada fin de semana: llegaba los sábados y luego regresaba a Bruselas el lunes a la mañana”.

“Él era quien tenía el protagonismo. Yo estaba detrás. Mi prioridad siempre fue mi hija, a la que dediqué todo el tiempo”, reveló la viuda del expresidente, que señaló a Luis Rial que “en este momento no estoy muy bien de salud, pero en general estupendamente”. Sobre los últimos años de vida del político, relató que “leía mucho, sobre todo periódicos, que ya le llevaban toda la mañana. Y luego también veía los partidos de fútbol en la televisión. El día antes de morir estuvo hasta las doce de la noche viendo un partido y una corrida de toros en Perú. El día siguiente ya no se despertó. Murió sin dolor, como él siempre quiso”.

“¿Se hizo justicia con Fernández Albor?”, preguntó Luis Rial a Asunción Baltar. “En algunas cosas no, pero él tampoco estaba resentido ni amargado por ello. Era una persona muy serena”, zanjó la viuda del primer presidente de la Autonomía de Galicia.