Moción para condenar los actos vandálicos en la capilla del Campus

Santiago. El grupo municipal popular presentará en el pleno de esta tarde una moción extraordinaria para que la Corporación condene los actos vandálicos registrados en la capilla universitaria del Campus Vida que tuvieron lugar el pasado 12 de junio.

El objetivo, explicaron, es “manifestar o seu respecto polos sentimentos e as crenzas relixiosas, calquera que estas sexan”, ya que señalan que “Santiago de Compostela é unha cidade fortemente vinculada na súa orixe e evolución ao feito relixioso, cunha pegada que, a pesar do desexable proceso secularizador e aconfesional das últimas décadas, continúa a ter un peso moi evidente, tanto entre a maioría da poboación local como no gran número de persoas que cada ano nos visitan”.

Con tal motivo, destacan que “a pesar das diferentes sensibilidades e crenzas, haxa na inmensa maioría da veciñanza un respecto polas mostras nas que ese carácter se manifesta, ben sexa no plano material –co innumerable patrimonio histórico e cultural disperso por rúas, barrios e parroquias– ou no plano inmaterial das celebracións e costumes enraizados na nosa tradición cultural”.

Sin embargo, recuerdan que esta convivencia pacífica se vio alterada el pasado día doce, cuando varias personas forzaron la entrada de esta capilla, “provocando numerosos destrozos que non só afectaron ao mobiliario senón tamén a elementos centrais de gran simbolismo, sobre os que se asenta a crenza relixiosa que nese templo se manifesta”.

Por ello presentan la moción, para expresar “o respecto debido a todas as crenzas relixiosas, ao pluralismo nunha sociedade democrática, e para poñer de manifesto a condena da Corporación Municipal”. ECG