Moción para rematar xa as obras de Vista Alegre

municipal. O grupo municipal popular, a través do seu portavoz Alejandro Sánchez-Brunete, vai presentar unha iniciativa plenaria para solicitar o remate das obras de reurbanización realizadas en tres fases en Vista Alegre, para a mellora da mobilidade e accesibilidade interior dun polígono no que se asentan unhas 750 vivendas distribuídas en preto de medio centenar edificios. Os sucesivos proxectos, nos que se investiron arredor de 2,5 millóns de euros, contemplaban o derrubo de terrazas, a reurbanización e a reposición ou instalación de novos servizos, uns traballos que se desenvolveron entre os anos 2014 e 2018. As melloras logradas quedaron, con todo, anubradas polas deficiencias na execución e no remate das obras, tal e como veñen denunciando nos últimos anos os representantes da Asociación veciñal Álvaro Cunqueiro con quen se reuniu onte o portavoz municipal do PP. As principais demandas da veciñanza refírense, , ao mantemento do cableado polas fachadas do edificios, chegando a obstaculizar ventás e accesos, -a pesar de terse executado a canalización para o seu soterramento, os defectos n varandas e colectores soterrados, que presentan abundantes sinais de óxido, a instalación de papeleiras nos soportes que carecen delas e a falta de reposición de placas coa denominación das rúas, entre outras. ecg